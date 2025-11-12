Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Lác, xã Mai Hạ

Sáng 12/11, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân xóm Lác, xã Mai Hạ. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Đảng ủy, UBND xã Mai Hạ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng KDC trong ngày hội.

Khu dân cư xóm Lác có 123 hộ với 521 nhân khẩu; dân tộc Thái chiếm 98,5%, có 9 dòng họ gồm 22 chi họ cùng sinh sống đoàn kết. Khu dân cư (KDC) có 3 tổ liên gia tự quản. Dân cư sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh du lịch cộng đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 54 triệu đồng/người/năm. Khu dân cư không còn hộ nghèo, còn 3 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,24%. 100% các hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 117/123 hộ, chiếm 95%.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chung vui tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân xóm Lác, xã Mai Hạ.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm gắn bó, bền chặt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. KDC tiếp tục giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự tiếp tục phát huy hiệu quả.

Năm 2026, KDC tiếp tục thi đua hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; tăng cường giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 0,24%. Nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 56 triệu đồng/năm. Tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu có 96% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn “gia đình văn hóa”, giữ vững và nâng cao chất lượng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Phấn đấu có thêm 2 tuyến đường hoa/đường tự quản kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Tổ hòa giải ở cơ sở. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xóm Lác

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân xóm Lác, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh chúc mừng và đánh giá cao kết quả của KDC trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Mai Hạ tặng quà cho các gia đình trong xóm.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò của đại đoàn kết trong cuộc sống, là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều mục tiêu lớn. Mong muốn rằng xóm Lác nói riêng, xã Mai Hạ nói chung sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết khu dân cư để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng KDC văn hóa. Đề nghị xóm tiếp tục tuyên truyền Nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng môi trường du lịch sạch, đẹp, văn minh; đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Khu dân cư biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành và xã Mai Hạ đã có những phần quà tặng các tập thể, cá nhân có thành tích, các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Hồng Trung