Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Supe Lâm Thao”

Trong 2 ngày 12 và 13/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Supe Lâm Thao” với thông điệp Kết nối trái tim – kết nối sự sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Ngày hội đã thu hút trên 400 tình nguyện viên là lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đăng ký tham gia hiến máu. Tại đây, các tình nguyện viên đã được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Trong đợt hiến máu lần này, ban tổ chức thu được 418 đơn vị máu, (trong đó: 337 đơn vị máu loại 350ml, 79 đơn vị máu loại 250ml). Số lượng máu sẽ được Trung tâm Huyết học và truyền máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận và bảo quản sử dụng vào việc cấp cứu người bệnh.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hiến máu cho tình nguyện viên

Ngoài việc hoạt động sản xuất kinh doanh, với mục đích nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội và mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về máu và công tác hiến máu tình nguyện. Thời gian qua Công ty CP supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân lao động về ý nghĩa của phong trào “Hiến máu tình nguyện”.

Ngày hội hiến máu tình nguyện là hoạt động thường xuyên, được đông đảo cán bộ, người lao động của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua đó góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái và tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tập thể, cán bộ, người lao động Công ty.

Mộc Lâm