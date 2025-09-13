Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Supe Lâm Thao”

Trong 2 ngày 12 và 13/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Supe Lâm Thao” với thông điệp Kết nối trái tim – kết nối sự sống.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Supe Lâm Thao”

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Ngày hội đã thu hút trên 400 tình nguyện viên là lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đăng ký tham gia hiến máu. Tại đây, các tình nguyện viên đã được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Trong đợt hiến máu lần này, ban tổ chức thu được 418 đơn vị máu, (trong đó: 337 đơn vị máu loại 350ml, 79 đơn vị máu loại 250ml). Số lượng máu sẽ được Trung tâm Huyết học và truyền máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận và bảo quản sử dụng vào việc cấp cứu người bệnh.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Supe Lâm Thao”

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hiến máu cho tình nguyện viên

Ngoài việc hoạt động sản xuất kinh doanh, với mục đích nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội và mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về máu và công tác hiến máu tình nguyện. Thời gian qua Công ty CP supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân lao động về ý nghĩa của phong trào “Hiến máu tình nguyện”.

Ngày hội hiến máu tình nguyện là hoạt động thường xuyên, được đông đảo cán bộ, người lao động của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua đó góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái và tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tập thể, cán bộ, người lao động Công ty.

Mộc Lâm


Mộc Lâm

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng Ngày hội hiến máu tình nguyện Người lao động Bệnh viện đa khoa tỉnh Cán bộ Đơn vị máu Công nhân lao động Trái tim
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Top những thực phẩm giàu magie tốt cho sức khỏe

Top những thực phẩm giàu magie tốt cho sức khỏe
2025-09-12 13:53:00

Magie là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong hàng trăm phản ứng sinh hóa của cơ thể. Cơ thể không thể tự tạo ra magie, vì vậy cần cung cấp magie thường...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long