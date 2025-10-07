Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

{title}
Ngày 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về các nội dung đã thảo luận tại tổ ngày 6/10, bao gồm: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIV của Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.
Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về 3 nội dung: (i) Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. (ii) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026-2028. (iii) Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.
Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị.
