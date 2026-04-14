Nghị quyết 57 - Thời cơ “vàng” cho phát triển công nghệ, đổi mới và sáng tạo

Sự ra đời của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tư duy và định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không chỉ mang ý nghĩa chiến lược ở tầm quốc gia, nghị quyết còn mở ra “thời cơ vàng” để các địa phương tận dụng tiềm năng, bứt phá mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0.

VNPT Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Điểm nhấn nổi bật của Nghị quyết 57 chính là việc tạo ra cú hích về thể chế. Nghị quyết đã đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, từ đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên và lao động sang dựa trên tri thức và công nghệ.

Tại Phú Thọ, tinh thần của Nghị quyết 57 đã nhanh chóng được quán triệt và cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Nhận thức rõ vai trò then chốt của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính chiến lược và dài hạn. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành 24 quyết định và 17 kế hoạch, qua đó xây dựng khung pháp lý rõ ràng, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các nhiệm vụ. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 5 nghị quyết với các cơ chế hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Những chính sách này nhanh chóng phát huy hiệu quả, thể hiện rõ qua các kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai có trọng tâm, gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều kết quả nghiên cứu không còn dừng lại ở phòng thí nghiệm mà đã được ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra giá trị kinh tế rõ rệt.

Một trong những điểm sáng là việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với ứng dụng khoa học công nghệ. Các sản phẩm như cam Cao Phong, bưởi Đoan Hùng, bưởi da xanh hay rau su su không chỉ được nâng cao chất lượng mà còn gia tăng giá trị nhờ áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo đã mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp công nghệ cao, mang lại thu nhập ổn định và giá trị kinh tế cao cho người dân. Hoạt động chế biến các sản phẩm cá nước ngọt trên lòng hồ sông Đà góp phần đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị và tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương.

Cán bộ xã Vĩnh An hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính.

Song song với phát triển kinh tế, Phú Thọ đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua ứng dụng công nghệ. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng bộ chữ Mường không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến văn hóa Mường trong cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong xây dựng bảo tàng số tại Bảo tàng Hùng Vương và Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách, đồng thời khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Trong công tác quản lý công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có gần 277 dự án đầu tư được thẩm định công nghệ; hơn 100 hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường được tổ chức; nhiều giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ được cấp. Những con số này cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng quản lý và lựa chọn công nghệ phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến VPTEX cũng được duy trì hiệu quả với hàng nghìn doanh nghiệp tham gia và hàng chục nghìn công nghệ được đăng tải.

Nhờ đó, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của tỉnh xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, cho thấy những chuyển biến rõ nét trong xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là kết quả của chính sách đúng đắn mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian tới Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết 57 theo hướng quyết liệt, bài bản, gắn với hiệu quả thực chất. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, đồng thời tỉnh sẽ xây dựng các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, lộ trình đổi mới công nghệ cho các ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới.

Có thể khẳng định, Nghị quyết 57-NQ/TW không chỉ là một văn bản định hướng mà còn là “đòn bẩy” quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với sự chủ động, quyết liệt và sáng tạo trong triển khai, Phú Thọ đang từng bước biến “thời cơ vàng” thành hiện thực, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Lê Minh