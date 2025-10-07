Người cán bộ tận tụy, hết lòng vì dân

Giản dị, gần gũi nhưng luôn toát lên tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc - đó là ấn tượng của nhiều người dân khi nhắc đến đồng chí Cù Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Hằng cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện và vì dân phục vụ.

Tận tâm, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao

Trước khi đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài, đồng chí Cù Thị Thu Hằng từng có nhiều năm công tác tại huyện Tân Sơn cũ, giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Ở mỗi vị trí, đồng chí đều để lại dấu ấn bằng tinh thần trách nhiệm, tận tâm và sự sáng tạo trong công việc.

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài Cù Thị Thu Hằng luôn tận tụy với công việc.

Khi làm nhiệm vụ tại Văn phòng UBND huyện, với vai trò là trưởng ban tiếp công dân, đồng chí Hằng luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Mọi kiến nghị, đơn thư đều được tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền và trong thời hạn quy định. Nhờ đó, tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài không xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, khoa học và gần dân của đồng chí, tập thể Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Sơn cũ 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị tiêu biểu trong khối cơ quan hành chính của huyện.

Trên cương vị Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Sơn cũ (2024 – 6/2025), đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin – truyền thông. Dưới sự điều hành của đồng chí, ngành văn hóa – thông tin huyện đạt nhiều kết quả nổi bật: Tham mưu lập hồ sơ khoa học để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Nghề dệt thổ cẩm và Lễ hội Tết Doi của người Mường là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Khu Kinh tế Thanh niên Minh Đài được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia; hoàn thiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Tân Sơn giai đoạn 2025 – 2030, định hướng đến năm 2035, tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững.

Đồng chí Cù Thị Thu Hằng thường xuyên trò chuyện, hướng dẫn người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Hết lòng vì dân, vì sự phát triển của cơ sở

Từ tháng 7/2025, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Hằng được tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Bí thư Đảng bộ UBND xã Minh Đài. Dù mới nhận nhiệm vụ ở cơ sở miền núi còn nhiều khó khăn, đồng chí đã nhanh chóng, chủ động bắt nhịp công việc, cùng tập thể lãnh đạo xã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách hành chính và an sinh xã hội.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Đài hoạt động nền nếp, công khai, minh bạch. Từ ngày 1/7 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 99,95% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 99,5%. Qua khảo sát, trên 91% người dân hài lòng với chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của xã. Điểm số xếp hạng giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt trên 86 điểm, thuộc Top 40/148 xã, phường toàn tỉnh.

Đồng chí Cù Thị Thu Hằng dự đêm hội trăng rằm và trao quà cho các thiếu niên, nhi đồng xã Minh Đài.

Đồng chí Cù Thị Thu Hằng còn tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo, tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn của xã như Đại hội Đảng bộ xã Minh Đài nhiệm kỳ 2025 – 2030, Lễ công bố Quyết định và đón Bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia, các phong trào văn hóa – thể thao, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chia sẻ về người đồng nghiệp của mình, đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Minh Đài nhận xét: “Đồng chí Cù Thị Thu Hằng là cán bộ lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần gũi với Nhân dân. Dù công việc nhiều và áp lực lớn, nhưng đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của xã”.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, đồng chí Cù Thị Thu Hằng vinh dự được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I (2025 -2030).

Chia sẻ cảm xúc trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ, đồng chí Hằng cho biết: “Được tham dự Đại hội là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong công tác. Tôi luôn tâm niệm rằng, phục vụ Nhân dân tận tình, làm việc có trách nhiệm chính là cách thiết thực nhất để thể hiện tinh thần thi đua yêu nước”.

Với những thành tích nổi bật, đồng chí Cù Thị Thu Hằng xứng đáng là người cán bộ tận tụy, hết lòng vì dân, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người cán bộ, công chức Phú Thọ “Trung thành – Trách nhiệm – Sáng tạo – Vì Nhân dân phục vụ”.

Lê Thương