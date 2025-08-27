Người dân đổ kín đường chờ buổi sơ duyệt của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Trước giờ diễn ra Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội tối 27/8, người dân đã đổ về chật kín các tuyến phố trung tâm, đặc biệt là các khu vực gần Quảng trường Ba Đình để chờ đợi buổi lễ.

Hình ảnh tại khu vực phố Liễu Giai. Mặc dù cách trung tâm Quảng trường Ba Đình tới khoảng 3 km, thế nhưng, từng đoạn đường trên vỉa hè của tuyến phố này đã không còn một chỗ trống từ rất sớm.

Cờ đỏ sao vàng và những chiếc áo đỏ rợp tiếp bước từng đoàn quân đi.

Các chiến sĩ của những lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành vẫy tay gửi những lời chào đến Nhân dân.

Một trái tim của chiến sỹ gửi đến người dân đang chờ đợi mình.

Khi các đoàn xe đi qua, người dân vẫy chào. Nhiều người ca vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Chị Vũ Thảo Hà đến từ phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Từ Phú Thọ, tôi đến với buổi sơ duyệt bằng tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Thật vui khi có mặt ở đây cùng với hàng vạn người để hòa mình và ngắm bước từng khối diễu binh đi qua.

Nhiều khu vực trên tầng cao của các tòa nhà cũng được tận dụng làm địa điểm lý tưởng để xem buổi sơ duyệt.

Nhiều người tới từ rất sớm, họ mang theo sẵn những thực phẩm đơn giản để có thể chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ.

Niềm vui của những em nhỏ.

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, các Khối diễu binh, diễu hành đã vào vị trí và sẵn sàng cho buổi sơ duyệt.

Các chiến sĩ đều rất hồi hộp và tự hào.

Tất cả cùng chờ đợi khoảnh khắc được bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.

Buổi sơ duyệt sẽ được bắt đầu lúc 20h, ngày 27/8.

Huy Trần - Duy Thành - Mỹ Duyên - Đặng Khánh