Người dân Phú Thọ hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 * 19/8/2025), sáng 16/8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” với mục tiêu “một giờ - một tỷ bước chân - 200.000 người tham dự”.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của Nhân dân và các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Tham gia tại điểm cầu Phú Thọ tại Trường Đại học Hùng Vương có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Tạ Đức Diễn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng động đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Tại chương trình, đúng 6h, các đại biểu cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi trên màn hình lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Toàn cảnh điểm cầu Phú Thọ đặt tại Trường Đại học Hùng Vương.

Sau hiệu lệnh phát động tại điểm cầu Hà Nội, tại điểm cầu Trường Đại học Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ học sinh, sinh viên và người dân cùng đồng hành đi bộ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Cũng trong chương trình, tại tất cả các xã, phường còn lại trong tỉnh cũng hưởng ứng đi bộ với quy mô hàng trăm người mỗi nơi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tổ chức sự kiện “1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một sự kiện cộng đồng mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp Nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Sau sự kiện, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo các chuyên đề đến quần chúng Nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự... nhằm huy động lực lượng, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở.

Một số hình ảnh “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Phú Thọ:

Huy Thắng