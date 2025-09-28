Nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội đổi mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được xác định mở ra một chương mới đầy kỳ vọng. Trên vùng đất cội nguồn linh thiêng, nơi dòng Lô trong xanh uốn lượn quanh khu vực Việt Trì, một khát vọng lớn lao đang được dệt nên từ ý Đảng, lòng dân: xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng, văn binh hiện đại “nơi đáng sống”. Khát vọng ấy không còn là khẩu hiệu, mà đang hiện hữu qua những tuyến đường mới mở, những công trình phúc lợi khang trang và rạng rỡ trên từng nụ cười của người dân.

Bất cứ ai, dù ở thành thị sầm uất hay miền quê xa xôi, đều có thể cảm nhận rõ nét sự đổi thay của quê hương. Từ diện mạo đô thị “thay da đổi thịt”, đến hạ tầng giao thông vươn tới những vùng đất từng bị cô lập; từ những ngôi trường, trạm xá khang trang, hiện đại, đến đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú. Người dân đang được thụ hưởng thành quả phát triển, tiếp cận với những giá trị văn minh, hiện đại.

Xã Thanh Thủy trang hoàng các tuyến đường trên địa bàn chào mừng đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất

Bà Nguyễn Thị Trang, phường Việt Trì, chia sẻ khi tản bộ quanh hồ Văn Lang: Phố phường giờ xanh, sạch, khoáng đạt rất nhiều, có hồ sinh thủy, có nhà cao, điện sáng, cơ quan, công sở, trung tâm thương mại, nhộn nhịp ngày đêm, có không gian tản bộ trong lành. Chúng tôi cảm nhận đời sống ngày một dễ chịu, vui khỏe hơn nhiều.

Phường Việt Trì – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh – cũng là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, xanh – sạch – đẹp. Hệ thống hạ tầng được quy hoạch bền vững, nhiều công trình công cộng, cây xanh, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng được đầu tư đồng bộ. Các lễ hội truyền thống gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm, góp phần quảng bá văn hóa đặc trưng vùng Đất Tổ.

Cờ hoa rực rỡ tại quảng trường Hòa Bình

Anh Nguyễn Quốc Toản, người dân phường Vĩnh Yên cho biết: Mỗi ngày đi trên những con đường thẳng tắp, rộng rãi, hai bên rợp bóng cây xanh, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại hình ảnh xưa cũ: đường đất lầy lội, bụi bặm, điện đường mờ tối. Giờ đây, phố phường sáng sủa, sạch đẹp, những khu dân cư khang trang mọc lên, trường học, công viên, nhà văn hóa đều được đầu tư hiện đại.

Cuộc sống đổi rõ rệt, trẻ em có chỗ vui chơi an toàn, người già có không gian rèn luyện sức khỏe, còn người lao động thì yên tâm với công việc ổn định. Tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, chính quyền qua từng công trình mới, qua nụ cười hài lòng của bà con. Tất cả đã tạo cho chúng tôi niềm tin rằng Vĩnh Yên sẽ ngày càng phát triển, văn minh, thực sự trở thành “nơi đáng sống” mà mọi người đều tự hào.

Đường 12 B qua xã Mường Động rực rõ cờ chào mừng sự kiện chính trị lớn của tỉnh

Đó là sự cảm nhận trực quan, còn sự thay đổi được thể hiện bằng những con số ấn tượng cho thấy sự phát triển của quê hương. Nhiệm kỳ 2020–2025. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,5%/năm; quy mô kinh tế năm 2024 vươn lên đứng thứ 6 cả nước, đạt 354,6 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người vượt 105 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch bền vững, với công nghiệp – dịch vụ chiếm tới 86,8%.

Phú Thọ đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, với hơn 800 dự án trong và ngoài nước, tổng vốn đăng ký hàng trăm nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4,7 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,1%, hầu hết trạm y tế xã có bác sĩ. Chất lượng giáo dục nâng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 73%. Phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên những miền quê xanh – sạch – đẹp, với hàng trăm sản phẩm OCOP đặc trưng.

Những thành tựu ấy là nền tảng để cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng lớn lao: Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, xanh và đáng sống nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hòa chung niềm tin hướng về Đại hội, cán bộ và nhân dân phường Hòa Bình – đơn vị hành chính mới được sắp xếp từ 7 phường trung tâm thành phố Hòa Bình cũ – đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đột phá. Với vị thế chiến lược ven sông Đà, được kết nối bởi nhiều cây cầu hiện hữu và đang quy hoạch, phường Hòa Bình đã và đang hình thành diện mạo một đô thị xanh, thông minh, sinh thái.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư chi bộ tổ 16, cho biết: “Không gian ven sông được ưu tiên cho du lịch, thể thao, giải trí; nhiều công trình công cộng chất lượng cao đã hình thành. Người dân tin tưởng Đại hội sẽ ban hành những quyết sách mạnh mẽ để phường Hòa Bình khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan sông Đà, phát triển dịch vụ, thương mại, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, bền vững” .

Cũng với niềm tin ấy, tại xã Đức Nhàn – vùng núi đặc biệt khó khăn vừa được thành lập từ hai xã Mường Chiềng và Nánh Nghê – cán bộ, nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ ưu tiên cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với 98,4% dân số là đồng bào Mường, Tày, Dao, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khoảng 50%, đời sống nơi đây còn nhiều gian nan.

Chủ tịch xã Đức Nhàn Quản Văn Giang bày tỏ: “Bà con mong Đại hội sẽ có quyết sách ưu tiên đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông huyết mạch, như nâng cấp đường 433, nghiên cứu tuyến nối Đà Bắc cũ – Thanh Sơn, kết nối với Quốc lộ 70B. Đây sẽ là điều kiện để Đức Nhàn rút ngắn khoảng cách, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Người dân phấn khởi khi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý giao UBND tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ quản thực hiện dự án Hợp phần 1 dự án Đầu tư xây dựng cầu từ ĐT.433 thuộc xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ nối với ĐT.114 thuộc xã Mường Bang, tỉnh Sơn La, mở ra cơ hội cải thiện sinh kế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới. Từ khu vực trung tâm đến miền núi xa xôi, từ cán bộ lãnh đạo đến người dân lao động, tất cả đều chung một niềm tin: Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đột phá, tạo đà cho Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, trở thành nơi hội tụ tinh hoa, lan tỏa sức mạnh.

Với tầm nhìn chiến lược, những mục tiêu cụ thể và sự đồng lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, Phú Thọ đang viết tiếp trang sử hào hùng của vùng Đất Tổ. Một tương lai phồn vinh, văn minh, xanh và đáng sống đang đến gần, trong niềm tin vững chắc của cán bộ và Nhân dân hướng về kỳ hội đổi mới.

Lê Chung