Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Để tăng cường năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, ngăn chặn và giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường phát triển công bằng, lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ được bố trí là làm nơi làm việc cho một số Trung tâm của tỉnh nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) là phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trong đó, phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá, PCTNLPTC phải phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền, năng lực lãnh đạo của Đảng... Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính, PCTNLPTC và cải cách tư pháp đảm bảo kịp thời. Trong đó, có văn bản về tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; các văn bản của tỉnh cụ thể hóa thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương... Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 và triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

Để công tác PCTNLPTC triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành thể chế, pháp luật về nhiệm vụ này. Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong thực thi công vụ, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện dự án, chi tiêu ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công... Tổ chức triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phòng ngừa nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua rà soát đã đánh giá tổng thể công tác chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất ban hành văn bản nhằm cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh PCTNLPTC trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2024. Chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch... theo quy định, trong đó, tập trung công khai các nhóm lĩnh vực hay phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Công tác cán bộ; quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư và mua sắm tài sản công; đất đai, tài nguyên... Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra PCTNLPTC và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong đó, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên. 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 30 tổ chức Đảng, 56 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực được tiếp nhận, xử lý, xem xét thận trọng, đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chưa phát sinh đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Xã Vĩnh An khai thác Trụ sở hành chính xã Kim Xá (cũ) làm Trung tâm phục vụ hành chính công hiện nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNLPTC gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình như quán triệt, triển khai Quy định số 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các Chỉ thị số 42, 43 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và các quy định, kết luận của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương có liên quan gắn với quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật mới, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tuyên truyền chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tổ chức 137 lớp tập huấn quán triệt quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân với hơn 6.000 lượt người tham gia.

Để công tác đấu tranh, PCTNLPTC tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác này. Cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, PCTNLPTC của tỉnh chủ động tham mưu nhiệm vụ trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tham mưu chỉ đạo rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công, nhất là trụ sở, nhà đất dôi dư trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hoàng Nga