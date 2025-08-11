Nhiều phim điện ảnh xuất sắc được trình chiếu dịp 2/9

“Đào, phở và piano”, “Bà già đi bụi”, “Ký ức Nam Xuân” là những bộ phim sẽ được trình chiếu, giao lưu trong đợt phim kỷ niệm 2/9 năm nay.

“Bà già đi bụi” sẽ dược trình chiếu và giao lưu giữa đoàn phim cùng khán giả trong đợt phim (Ảnh: ĐPCC)

Đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/ 9 diễn ra từ ngày 12 đến 14/8. Sự kiện do Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành, đơn vị liên quan tổ chức trong phạm vi cả nước.

Đợt phim là hoạt động văn hóa - điện ảnh ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ về lòng tự hào, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, những thước phim sống cùng lịch sử, người xem sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Phim “Ký ức Nam Xuân” của Công ty cổ phần Phim Giải phóng sản xuất được chọn chiếu đợt này (Ảnh: BTC)

Lễ khai mạc đợt phim sẽ diễn ra vào tối 12/8 tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk. Chương trình giao lưu giữa các nghệ sĩ điện ảnh với nhân dân, lực lượng vũ trang và sinh viên cũng sẽ được diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham gia có các nghệ sĩ, diễn viên của 3 đoàn phim Đào, phở và piano, Bà già đi bụi vàKý ức Nam Xuân.

Các phim điện ảnh sẽ trình chiếu trong đợt này có Sao Tháng Tám, Cánh đồng hoang, Hà Nội mùa đông 46, Ngã ba Đồng Lộc, Hà Nội 12 ngày đêm.

Bên cạnh đó là các phim hoạt hình Nguồn cội, Sự tích hoa Trạng nguyên, Chiếc lông gà hư hỏng... Các phim tài liệu gồm cóBay trên đôi cánh tự do, Người đồng hành đặc biệt, Thủy điện Sông Đà, Cột mốc giữa trùng khơi, Làng mắm Nam Ô.

