Nhóm 7 học sinh ra sông Đà tắm, một em bị đuối nước tử vong

Chiều nay 18/9, tại sông Đà khu vực gần cầu Thống Nhất, phường Hoà Bình đã xảy ra vụ đuối nước khiến một nam học sinh lớp 9 tử vong.
Thi thể e N.Đ.H được đưa lên bờ sông Đà sau vụ đuối nước.
Theo lời kể của nhân chứng, khoảng 15 giờ, do được nghỉ học nên nhóm 7 học sinh của Trường TH&THCS Thịnh Lang (5 học sinh lớp 9 và 2 học sinh lớp 6) đã ra bờ sông Đà chơi. Mặc dù không có áo phao nhưng các em vẫn xuống sông tắm, một số em đã bơi ra ngoài khu vực phao tiêu, là nơi có nước sâu và chảy siết.
Khoảng 16 giờ, em N.Đ.H, sinh năm 2011, học sinh lớp 9, thường trú tại tổ 9, phường Thịnh Lang (cũ), nay là phường Hoà Bình đã không may bị đuối nước phía ngoài phao tiêu. 3 bạn cùng nhóm đã bơi đến cứu nhưng không được.
Nhận thông tin, người dân làng chài thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang (cũ) đã tham gia tìm kiếm nạn nhân, đến khoảng 17 giờ 15 phút đã thấy thi thể em H.
Sông Đà khu vực phường Hoà Bình hầu như năm nào cũng có người bị đuối nước, tử vong, trong đó chủ yếu là học sinh. Đặc biệt chú ý là vụ đuối nước xảy ra ngày 21/3/2019 làm 8 học sinh cùng tử vong cũng tại bến sông phường Thịnh Lang (cũ).
Địa phương đã cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm dọc hai bờ sông Đà và tăng cường công tác tuyên truyền nhưng một số người dân vẫn cố tình bỏ qua những cảnh báo để xuống tắm. Vụ việc chiều nay tiếp tục là hồi chuông cảnh báo tình trạng trẻ em đuối nước, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời đặt ra vấn đề về sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong việc giáo dục, quản lý học sinh ngoài giờ học.
P.V
