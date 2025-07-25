Nhóm thanh thiếu niên bỏ nhà “đi bụi” gây ra 5 vụ cướp giật nguy hiểm tại Ninh Bình, Phú Thọ

{title}
Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo là L.T.A (SN 24/9/2007), trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình, Ng.M.D (SN 17/8/2008), trú tại xã Thanh An, tỉnh Điện Biên và V.T.Q.A (SN 20/5/2010), trú tại xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội về các tội danh “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. Tổng hình phạt mà 3 bị cáo phải nhận là 19 năm 6 tháng tù.
Mặc dù đang trong độ tuổi vị thành niên nhưng cả 3 bị cáo đều thực hiện hành vi cướp và cướp giật tài sản rất manh động.
Theo cáo trạng, các bị cáo có mối quen biết, quan hệ xã hội và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang cùng nhau. Trong khoảng thời gian từ ngày 13/2/2025 đến 17/2/2025, để có tiền tiêu xài 3 bị cáo đã liên tiếp thực hiện 4 vụ Cướp tài sản và 1 vụ Cướp giật tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ (trước đây là Hà Nam và Hòa Bình).
Chỉ trong một thời gian ngắn, 3 bị cáo đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ.
Cụ thể, vào ngày 13/2/2025, tại tổ 3 phường Thống Nhất (TP Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ), L.T.A và Ng.M.D điều khiển xe mô tô đuổi theo, ép sát xe máy của chị Nguyễn Thị Hiếu. Ng.M.D dùng dao đe dọa và cướp đi một chiếc điện thoại iPhone 11 trị giá 5,5 triệu đồng cùng một túi xách chứa đồ cá nhân của nạn nhân. Tiếp đó, ngày 15/2/2025, tại phường Lý Thường Kiệt (tỉnh Ninh Bình), cả 3 bị cáo cùng nhau thực hiện 2 vụ Cướp tài sản và Cướp giật tài sản. Trong đó, các bị cáo đã dùng dao đe dọa, cướp 580 nghìn đồng của chị Nghiêm Thị Hồng Nhung. Tiếp theo, cả 3 đã thực hiện hành vi Cướp giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max trị giá 9,5 triệu đồng của em Trần Thị Thúy H. (SN 30/11/2009, khi đó mới 15 tuổi 2 tháng). Đến ngày 16/2/2025, tại tổ 4 phường Thống Nhất (TP Hòa Bình cũ), 3 bị cáo tiếp tục dùng xe mô tô đuổi theo và đe dọa chị Bùi Nguyễn Lê Vy, cướp một túi xách cá nhân. Đến ngày 17/2/2025, tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, cả nhóm tiếp tục cướp của chị Lường Thúy Ngân số tiền mặt cùng tài sản trị giá 490 nghìn đồng.
Khi thực hiện hành vi phạm tội lần đầu L.T.A (giữa) mới hơn 17 tuổi, Ng.M.D mới hơn 16 tuổi (phải) còn V.T.Q.A mới hơn 14 tuổi.
Tổng cộng, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt 6,57 triệu đồng tiền mặt và 2 túi xách cá nhân trong các vụ cướp, cùng tài sản có giá trị 9,5 triệu đồng trong vụ cướp giật.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định dù các bị cáo đều ở độ tuổi vị thành niên khi thực hiện hành vi phạm tội (L.T.A 17 tuổi 4 tháng, Ng.M.D 16 tuổi 5 tháng, V.T.Q.A chỉ mới 14 tuổi 8 tháng), nhưng tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, sử dụng vũ khí nguy hiểm, táo tợn và gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự xã hội.
Từ vụ án này, nhiều bậc phụ huynh có mặt tại phiên tòa đã giật mình vì buông lỏng quản lý con cái.
HĐXX tuyên phạt bị cáo L.T.A tổng cộng 8 năm tù giam (5 năm về tội “Cướp tài sản”, 3 năm về tội “Cướp giật tài sản”); bị cáo Ng.M.D 7 năm tù (4 năm 6 tháng về tội “Cướp tài sản”, 2 năm 6 tháng về tội “Cướp giật tài sản”); bị cáo V.T.Q.A nhận mức án 4 năm 6 tháng tù (3 năm về tội “Cướp tài sản”, 1 năm 6 tháng về tội “Cướp giật tài sản”).
Mạnh Hùng
