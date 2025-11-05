Những miền quê trù phú ven sông Hồng

Từ bao đời nay, dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa vẫn miệt mài chảy qua đất Bắc, lặng lẽ bồi đắp nên những miền quê trù phú. Trên hành trình qua tỉnh Phú Thọ, con sông ấy không chỉ mang theo phù sa màu mỡ mà còn vun đắp nên cuộc sống ấm no, cần cù và giàu bản sắc của bao thế hệ cư dân ven sông.

Như dải lụa mềm uốn quanh đồng bằng trung du, sông Hồng mang đến cho Phú Thọ những doi đất, bãi bồi tươi tốt quanh năm

Nơi đây là chốn an cư của hàng ngàn hộ dân các xã dọc ven sông của xã Yên Lạc và xã Vĩnh Tường

Ở xã Liên Châu, với lợi thế đất đai màu mỡ, cây phật thủ đang vào mùa nở vàng rực rỡ, mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng mỗi dịp Tết đến

Cùng với đó, nơi đây còn nổi tiếng với những vườn bưởi Diễn sai trĩu quả, hương thơm ngát khắp vùng

Còn ở các xã Vĩnh Phú, người dân mạnh dạn chuyển đổi đất nông nghiệp sang trồng cỏ voi, phát triển đàn bò sữa, hình thành vùng chăn nuôi tập trung, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm ổn định

Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương còn phát huy nghề truyền thống như vận tải thủy – một nghề đã có từ bao đời gắn liền với nhịp sống ven sông

Những con thuyền nhỏ ngày ngày ngược xuôi trên dòng nước đỏ nặng tình quê, chở theo hàng hóa, nông sản và cả niềm tin vào một cuộc sống sung túc, bền vững

Cùng dòng chảy sông Hồng, các xã ven sông Hồng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới.

Qua bao mùa nước, sức sống mới vẫn đang hằng ngày lan tỏa, minh chứng cho tinh thần lao động bền bỉ, cho ý chí vươn lên không ngừng của người dân nơi miền quê trù phú này.

Lê Minh