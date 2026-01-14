Những vai diễn Thiên Lôi ấn tượng trong Táo quân

Trong suốt hơn 20 năm phát sóng, nhân vật Thiên Lôi trong chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” dù là nhân vật phụ nhưng luôn để lại dấu ấn riêng nhờ tạo hình độc đáo, lời thoại dí dỏm và cách thể hiện ấn tượng của các nghệ sĩ qua từng mùa.

Chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa suốt hơn hai thập kỷ qua, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới của nhiều thế hệ khán giả. Chương trình ghi dấu ấn nhờ hình thức hài kịch chính luận, thông qua các nhân vật Táo để phản ánh những vấn đề nổi bật của đời sống xã hội trong năm trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ...

Nhắc đến Thiên Lôi trong chương trình “Táo quân”, khán giả truyền hình khó có thể quên hình ảnh một nhân vật “quyền lực” trên thiên đình nhưng lại gây cười bởi vẻ ngây ngô, thật thà và những màn xuất hiện đầy duyên dáng. Trải qua hơn 20 năm phát sóng, vai Thiên Lôi trong “Táo quân” được các nghệ sĩ thể hiện theo những sắc thái khác nhau, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình và trở thành một trong những nhân vật được khán giả yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về.

Trong số phát sóng đầu tiên của Táo quân, người đảm nhận vai Thiên Lôi là nghệ sĩ Phú Đôn. Điều khiến khán giả thú vị là thay vì một Thiên Lôi cao to lực lưỡng thì nghệ sĩ Phú Đôn lúc đó lại có ngoại hình gầy còm. Chính vì ngoại hình đặc biệt đi kèm với khiếu hài hước sẵn có, vai diễn của nam nghệ sĩ đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Phú Đôn

Diễn viên Bình Trọng là người gắn bó với vai Thiên Lôi lâu nhất với “Táo quân” khi xuất hiện trong chương trình các năm 2006, 2008, 2009, 2012. Tạo hình Thiên Lôi của Bình Trọng vào thời điểm đó đơn giản. Anh mặc quần jeans, đi giày thể thao, để đầu trần, lời thoại thật thà, chân chất.

Năm 2013, vai diễn Thiên Lôi do ca sĩ Minh Quân đảm nhận. Trước đó, anh chỉ tham gia “Táo quân” trong vai trò ca sĩ khách mời. Tạo hình Thiên Lôi của Minh Quân khi đó xấu xí với răng vổ, tóc xù, mặt đen xì... Thời điểm ấy rất ít người nhận ra nam ca sĩ bởi tạo hình quá xấu xí. Thậm chí, “Bắc Đẩu” Công Lý còn gọi nhân vật của anh là “khỉ đầu chó” trong chương trình. Trong vài năm sau đó, ca sĩ Minh Quân tiếp tục trở lại “Táo quân” trong vai trò trợ lý của Thiên Lôi.

Vai diễn Thiên Lôi do ca sĩ Minh Quân đảm nhận

Năm 2014, NSƯT Tiến Minh cũng tự làm xấu mình khi được giao vai Thiên Lôi. Tạo hình của Tiến Minh là mặt mũi đen xì, tóc dựng đứng như bị giật điện. Được biết đến là một nhạc sĩ và diễn viên, anh đã nỗ lực để tìm ra cách thể hiện mới khác biệt so với những diễn viên đã đóng Thiên Lôi những năm trước đó. Điệu bộ lúng túng, sợ sệt, lời thoại ấp úng đã tạo nên một nét duyên riêng biệt của anh. Trong “Táo quân” 2024, NSƯT Tiến Minh trở lại và đảm nhận vai Thiên Lôi của thiên đình.

NSƯT Tiến Minh khi vào vai Thiên Lôi. Ảnh: VTV

Năm 2015, ca sĩ Tuấn Hưng vào vai Thiên Lôi với tạo hình điển trai, nam tính và có giọng hát mê hoặc. Anh diện trang phục võ tướng màu trắng, khác biệt hoàn toàn so với những phiên bản Thiên Lôi hàng năm. Nhờ vẻ điển trai nên “Thiên Lôi” Tuấn Hưng đã giành được tình cảm của Bắc Đẩu.

Năm 2016, diễn viên Bình Minh được chọn để thủ vai Thiên Lôi. Với ngoại hình điển trai, nam tính, Bình Minh đến nay vẫn được nhiều khán giả bình chọn là “Thiên Lôi đẹp trai nhất Táo quân”. Vào vai Thiên Lôi, anh mặc bộ trang phục võ tướng màu đen, khuôn mặt vẽ hình tia chớp.

Diễn viên Lưu Mạnh Dũng là người đảm nhận vai Thiên Lôi trong “Táo quân” năm 2017. Với cân nặng hơn 90kg, nam diễn viên vào vai Thiên Lôi “nặng cân” nhất triều đình. Tuy nhiên, anh nhận xét mình là Thiên Lôi hiền nhất trong “lịch sử” chương trình. Với ngoại hình to béo, dữ tợn và ngây ngô, Mạnh Dũng đã mang đến hình ảnh thú vị cho vai diễn này.

Diễn viên Mạnh Dũng. Ảnh: VTV

“Táo quân” 2022 có tới hai nhân vật Thiên Lôi do diễn viên Việt Bắc và Lưu Mạnh Dũng đảm nhận. Khác với tạo hình thường thấy, bộ đôi Thiên Lôi này không có làn da đen, mặc trang phục võ tướng đầy quyền lực.

“Táo quân” 2023 có sự xuất hiện của cả một dòng họ nhà Thiên Lôi khi có tới 6 Thiên Lôi cùng góp mặt trong buổi chầu cuối năm, mang tới một màn “đại náo thiên đình” đầy tiếng cười cho khán giả.

Tại “Táo quân” 2025, vai Thiên Lôi được giao cho NSƯT Tiến Minh và vai Phó Thiên Lôi do diễn viên Mạnh Dũng đảm nhận.

Nguồn vov