Nỗ lực tìm kiếm người mất tích nghi do đuối nước khi đi đánh cá

Sáng 27/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh (PC07) đã điều động 16 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng cao su, xe cứu nạn cứu hộ tìm kiếm người mất tích nghi do đuối nước khi đi đánh cá tại xã Lạc Lương.

Lực lượng tìm kiếm người mất tích khi đi đánh cá trên Đập 6, xã Lạc Lương.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 26/8, ông Quách Tất Hè, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại xóm Yên Tân, xã Lạc Lương đi đánh cá tại Đập 6 trên địa bàn xóm. Đến khoảng 10 giờ, người dân phát hiện quần áo, mũ của ông Hè trên bờ; bè làm bằng cây bương nổi trên đập nhưng không thấy người.

Lực lượng chức năng địa phương và gia đình ông Quách Tất Hè đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy. Từ sáng nay (27/8), Phòng PC07 đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại cơ sở tiếp tục tìm kiếm. Công tác tìm kiếm người mất tích gặp khó khăn do Đập 6 rộng, cùng với mưa to kéo dài.

Ngày 26/8, trên địa bàn xã Mường Vang cũng đã xảy ra vụ việc ông Bùi Văn Mùn, sinh năm 1959, trú tại xóm Mòi 2 bị nước lũ cuốn trôi khi đi đánh cá trên suối.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi mưa lũ người dân tuyệt đối không đi đánh cá, cất vó ở nơi nước sâu, chảy siết, nơi cắm biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng.

Cẩm Lệ


