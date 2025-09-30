Nơi chúng tôi không chỉ kinh doanh mà còn đồng hành phát triển

“Đồng hành cùng phát triển” - Bí quyết thành công của Toyota tại Phú Thọ

Xây dựng nhà máy tại tỉnh Phú Thọ từ năm 1995, sau 30 năm phát triển sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thành công, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương một cách bền vững.

Ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Ông Nakano Keita Tổng Giám đốc TMV chia sẻ, quyết định đặt nhà máy tại Phú Thọ năm 1995 là một bước đi chiến lược. Vị trí địa lý lý tưởng, gần Hà Nội, giao thông thuận lợi cùng quỹ đất rộng và cơ sở hạ tầng phù hợp là những yếu tố then chốt. Đặc biệt, sự đồng hành và hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương ngay từ những ngày đầu đã củng cố quyết định của hãng.

Sau ba thập kỷ, nhà máy Toyota tại Phú Thọ đã trở thành trung tâm sản xuất chủ lực, xuất xưởng hơn 700.000 xe và đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Thành công này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ, tạo ra một hệ sinh thái vững mạnh.

Khẩu hiệu “Đồng hành cùng phát triển” không chỉ là một lời nói suông mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Toyota tại Việt Nam. Theo ông Nakano, một doanh nghiệp muốn thành công bền vững phải đóng góp cho cộng đồng.

Cam kết này được cụ thể hóa qua việc Toyota đã đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách nhà nước tính đến nay. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, đạt hơn 454 triệu USD, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Nhà máy đã tạo việc làm trực tiếp cho gần 1.500 lao động, trong đó gần 50% là người dân địa phương. Các chuyên gia Nhật Bản được cử đến để đào tạo, nâng cao kỹ năng và tác phong làm việc chuyên nghiệp, góp phần hình thành đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Bên cạnh đó, Toyota đã triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội đa dạng, từ an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, đến văn hóa, giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Những chiếc xe ô tô hiện đại được sản xuất chất lượng và nhanh chóng dựa trên phương pháp “Đúng thời điểm”, “Kiểm soát lỗi tức thì”

Ông Nakano Keita nhìn nhận nền kinh tế và hạ tầng của Phú Thọ đang phát triển ổn định, nhu cầu sử dụng ô tô tiếp tục tăng. Sự đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng giúp Toyota yên tâm đầu tư lâu dài. Sự phát triển của Toyota tại Phú Thọ là một câu chuyện thành công điển hình, minh chứng cho mối quan hệ bền chặt, cùng có lợi giữa doanh nghiệp và địa phương.

VPIC1 và hành trình 20 năm đồng hành với Phú Thọ

Trải qua 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) không chỉ là một doanh nghiệp mà còn là một phần không thể thiếu trong bức tranh kinh tế - xã hội nơi đây.

Ông Andy Wu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1.

Chia sẻ về hành trình phát triển bền vững tại Phú Thọ, ông Andy Wu - Tổng Giám đốc VPIC1 nhấn mạnh: Ba yếu tố cốt lõi làm nên thành công của công ty tại Phú Thọ là môi trường đầu tư thuận lợi, cơ sở hạ tầng được cải thiện liên tục và sự hỗ trợ sát sao từ chính quyền địa phương. Sự kết hợp giữa chính sách cởi mở, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực địa phương dồi dào, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của VPIC1. Mối quan hệ cộng sinh này đã mang lại lợi ích cho cả hai bên: Chính quyền tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, ngược lại, doanh nghiệp tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống cộng đồng.

VPIC1 đã hiện thực hóa chiến lược “Đồng hành phát triển” qua ba trụ cột chính: Công ty đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần trực tiếp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh; VPIC1 tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa như xây nhà tình nghĩa, trao học bổng, ủng hộ quỹ y tế và các chương trình bảo vệ môi trường. Điều này thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết của doanh nghiệp đối với cộng đồng; VPIC1 chú trọng đầu tư vào công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, thể hiện trách nhiệm đối với môi trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 chuyên sản xuất và nghiên cứu linh kiện chính xác toàn cầu.

Với nền tảng vững chắc đã xây dựng, VPIC1 đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư mạnh vào công nghệ tự động hóa và phát triển các sản phẩm mới. Đồng thời, công ty sẽ tập trung vào các giải pháp sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.

“Phú Thọ là quê hương thứ hai của VPIC1” ông Andy Wu khẳng định. Mối quan hệ bền chặt này là động lực để VPIC1 và tỉnh Phú Thọ cùng nhau phát triển thịnh vượng, bền vững.

Polaris mở rộng tại Phú Thọ: Đánh giá tích cực từ góc nhìn doanh nghiệp Mỹ

Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh Phú Thọ đang nổi lên như một điểm sáng nhờ môi trường đầu tư thuận lợi và vị trí chiến lược. Việc Tập đoàn Polaris - một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Hoa Kỳ - quyết định mở rộng sản xuất tại Khu công nghiệp (KCN) Bá Thiện II đã cho thấy rõ sức hút của tỉnh.

Lễ ký hợp đồng thuê đất giữa VinaCPK với Tập đoàn Polaris

Ông Matthew Justin Kantrud, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Polaris Việt Namchia sẻ trải nghiệm của Tập đoàn tại tại Phú Thọ đã phá vỡ những lo ngại ban đầu về thủ tục hành chính. “Chúng tôi ban đầu có chút lo lắng về các thủ tục, nhưng thực tế đã cho thấy điều ngược lại”, ông Matthew cho biết. Ông nhấn mạnh rằng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã chủ động và đồng hành với doanh nghiệp ngay từ những bước đầu, giúp giải quyết khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ.

Polaris là một trong những tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất phương tiện di chuyển với hơn 30 thương hiệu nổi tiếng.

Ông Matthew đưa ra ba yếu tố chính chọn đầu tư vào KCN Bá Thiện II. Thứ nhất, Polaris đã có kinh nghiệm đầu tư thành công tại Phú Thọ trước đó, tạo niềm tin để tiếp tục mở rộng. Thứ hai, KCN Bá Thiện II nằm ở trung tâm ngành công nghiệp ô tô phía Bắc, nơi tập trung nhiều đối tác và nhà cung cấp quan trọng của Polaris. Điều này giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng và logistics. Thứ ba, vị trí địa lý đắc địa của khu công nghiệp là một lợi thế cạnh tranh lớn. “Nó rất gần Hà Nội, sân bay Nội Bài và cảng Hải Phòng, giúp việc vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn”.

Ngoài ra, ông Matthew cũng đánh giá cao cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ của KCN Bá Thiện II, cũng như sự chuyên nghiệp của Vina - CPK, đơn vị quản lý khu công nghiệp. Ông Matthew khẳng định Vina - CPK là một đối tác đáng tin cậy, đã hỗ trợ tối đa cho dự án của Polaris từ khâu khảo sát đến khi đi vào sản xuất.

Những chia sẻ của ông Matthew Justin Kantrud không chỉ khẳng định sự phát triển bền vững của Polaris tại Phú Thọ, mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, biến Phú Thọ trở thành một điểm sáng trên bản đồ công nghiệp Việt Nam.

Năm 2023, Tập đoàn Polaris đầu tư 40 triệu USD xây dựng nhà máy đầu tiên tại KCN Bá Thiện II.

Điểm sáng mới trên bản đồ công nghiệp phía Bắc

Với vị trí chiến lược, quỹ đất công nghiệp dồi dào và hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, Phú Thọ đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Một trong những dự án nổi bật nhất là Khu công nghiệp (KCN) Bá Thiện II, do Công ty Cổ phần VinaCPK đầu tư và phát triển.

Ông Trịnh Văn Quang - Giám đốc điều hành VinaCPK giới thiệu với các nhà đầu tư về KCN Bá Thiện II.

Theo ông Trịnh Văn Quang - Giám đốc điều hành VinaCPK, thành công của dự án Bá Thiện II đến từ nhiều yếu tố. Vị trí địa lý thuận lợi, chỉ cách Hà Nội và sân bay Nội Bài một quãng đường ngắn, dễ dàng kết nối với các cảng biển. Tỉnh sở hữu quỹ đất lớn và nguồn nhân lực dồi dào, có thể đào tạo để đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghệ cao.

Quan trọng hơn cả, ông Quang nhấn mạnh sự đồng hành, minh bạch và quyết liệt của chính quyền địa phương. Sự hỗ trợ kịp thời trong giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý và kết nối hạ tầng đã củng cố niềm tin, giúp các doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài.

Sau thời gian hoạt động, KCN Bá Thiện II đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Dự án đã thu hút 76 doanh nghiệp, trong đó có 71 doanh nghiệp FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy hiện đạt 98% diện tích đất sạch, thu hút nhiều tập đoàn lớn như: Polaris, Nippon Paint, Assa Abloy, VPIC1, SoLuM...

Khu công nghiệp đã tạo ra khoảng 25.000 việc làm, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương và cải thiện đời sống cho hàng chục nghìn lao động. Sự phát triển này cũng thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại và an sinh xã hội tại khu vực. Với trách nhiệm của mình, VinaCPK không chỉ phát triển hạ tầng mà còn hỗ trợ phúc lợi xã hội cho công nhân và liên kết đào tạo nghề.

KCN Bá Thiện II đã thu hút 76 doanh nghiệp (71 FDI, 5 DDI), tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD.

Trong bối cảnh hiện tại, VinaCPK đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng tại KCN Bá Thiện II, đồng thời chuẩn bị triển khai thêm các dự án mới. Mục tiêu là xây dựng những KCN hiện đại, thân thiện với môi trường, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Ông Trịnh Văn Quang cho rằng: Để tiếp tục phát triển, Phú Thọ cần duy trì sự ổn định chính sách, đẩy nhanh quy hoạch, đầu tư hạ tầng kết nối và rút ngắn các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền sẽ tạo ra môi trường đầu tư bền vững hơn cho cả nhà đầu tư và địa phương.

R Việt Nam viết nên câu chuyện thành công 23 năm ở Phú Thọ

Trong bối cảnh Phú Thọ đang vươn lên trở thành điểm sáng thu hút đầu tư công nghệ cao, câu chuyện của Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam (R Việt Nam) nổi bật như một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển bền vững. Trải qua 23 năm xây dựng và trưởng thành, R Việt Nam không chỉ gặt hái thành công về kinh doanh mà còn đóng góp tích cực cho kinh tế và xã hội địa phương.

Bà Dương Thị Chính - Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam.

Khi quyết định đặt chân đến Phú Thọ, bà Dương Thị Chính - Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã nhìn thấy tiềm năng lớn ở vùng đất này. Dù hạ tầng ban đầu còn nhiều khó khăn, bà vẫn tin tưởng vào ý chí kiên cường và sự đoàn kết của con người Phú Thọ. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp R Việt Nam đưa ra quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, Phú Thọ đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của ngành công nghệ cao như nguồn nước dồi dào và nhận được sự hỗ trợ hết mình từ chính quyền địa phương, điển hình là việc xây dựng riêng một đường dây điện để đảm bảo sản xuất ổn định.

Giai đoạn đầu, R Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự khác biệt về trình độ và tác phong công nghiệp của người lao động. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì đào tạo từng bước và sự nỗ lực học hỏi của người dân, công ty đã nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn.

Môi trường làm việc tại Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam đòi hỏi người lao động có tính chuyên nghiệp, chuyên môn cao.

Sau hơn hai thập kỷ, R Việt Nam đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào. Công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 800 lao động địa phương, với thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, công ty đóng góp từ 7 đến 10 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt, R Việt Nam đã khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi được xếp hạng vào top 30 doanh nghiệp sản xuất thấu kính quang học hàng đầu thế giới. Đây là thành quả của cả một tập thể không ngừng nỗ lực, đồng thời là minh chứng cho thấy sự lựa chọn ban đầu của R Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.

Nhìn lại hành trình đã qua, bà Chính chia sẻ rằng sự động viên của các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong những lần đến thăm công ty đã củng cố thêm niềm tin để tiếp tục phát triển. Với sự đồng lòng của chính quyền và người dân, R Việt Nam tin tưởng sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong câu chuyện thành công của tỉnh Phú Thọ trong tương lai.

JNTC Vina: Doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển bền vững tại Đất Tổ

Tỉnh Phú Thọ, với vị trí chiến lược và lợi thế giao thông thuận tiện, đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong số đó, Công ty TNHH JNTC Vina, một doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất kính cường lực cho các thiết bị công nghệ cao, đã tìm thấy “điểm tựa” vững chắc để phát triển lâu dài.

Nhà máy 3 của Công ty TNHH JNTC Vina.

Ông Chang Jungyeon - Chủ tịch Công ty TNHH JNTC Vina chia sẻ về những yếu tố then chốt giúp công ty thành công tại đây. Ông nhận định, một trong những lợi thế lớn nhất của Phú Thọ là vị trí địa lý. Tỉnh chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng một giờ di chuyển và có hệ thống giao thông thuận tiện, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng.

Đáng chú ý, chính quyền tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả, thủ tục cấp phép nhanh chóng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ban quản lý các Khu công nghiệp cùng các sở, ban, ngành đã giúp JNTC Vina yên tâm đầu tư và vận hành. “Đây là điều kiện tiên quyết để chúng tôi yên tâm phát triển lâu dài”. Bên cạnh đó, nguồn lao động dồi dào và dễ tuyển dụng tại địa phương cũng là một yếu tố quan trọng, giúp JNTC Vina duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Sau gần 10 năm hoạt động (thành lập từ tháng 6/2015), JNTC Vina đã không ngừng mở rộng quy mô. Từ việc chỉ sản xuất kính cường lực điện thoại, công ty đã đa dạng hóa sản phẩm sang kính ốp camera, kính đồng hồ và kính ô tô. Đến nay, JNTC Vina đã xây dựng 3 nhà máy và đang lên kế hoạch mở rộng nhà máy thứ tư.

Công đoạn kiểm tra 3D của Công ty TNHH JNTC Vina.

Thành công của JNTC Vina không chỉ đến từ sự hỗ trợ của địa phương mà còn từ lợi thế công nghệ cốt lõi. Công ty luôn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất kính cường lực 3D, giúp JNTC Vina đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Ngoài phát triển kinh doanh, JNTC Vina còn chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội. Công ty coi trọng người lao động, tạo ra nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Từ năm 2020, thông qua Quỹ khuyến học tỉnh, JNTC Vina đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tặng phòng máy tính, xây dựng điểm trường, tài trợ học bổng “JNTC vì em hiếu học” cho học sinh nghèo.

Những đóng góp này không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn khẳng định cam kết phát triển bền vững của JNTC Vina tại Đất Tổ.

Ngọc Thắng