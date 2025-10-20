Văn hóa - Xã hội
Nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ trong kỷ nguyên số”

Ngày 20/10, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025); 15 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2025) và nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ trong kỷ nguyên số”.

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam cùng lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tặng hoa chúc mừng Ban Nữ công Công ty

Đến dự có: Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam; diễn giả Hoàng Trung Dũng- Tổng thư ký Hiệp Hội chuyển đổi số Quốc gia, Chủ tịch HĐQT Học viện Kingsman tham gia nói chuyện cho gần 200 nữ đại biểu công nhân lao động tiêu biểu của Công ty.

Tại buổi nói chuyện Chuyên đề, Tiến sỹ, diễn giả Hoàng Trung Dũng đề cập tới những nội dung hết sức cấp thiết trong thời đại ngày nay- Thời đại của công nghệ số. Các đại biểu đã được tìm hiểu về kỷ nguyên số đã và đang mở ra những cơ hội để phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tham gia đóng góp sức mình vào sự phát triển phồn vinh của đất nước. Đối với tập thể nữ công nhân lao động Công ty cần phải làm gì để nắm bắt, hòa nhập và bắt nhịp với sự phát triển không ngừng trong thế giới công nghệ, để hạnh phúc và thành công trong công việc và cuộc sống. Chủ tịch HĐQT Học viện Kingsman Hoàng Trung Dũng đã trao đổi và giải đáp những thắc mắc xoay quanh chủ đề “Phụ nữ trong kỷ nguyên số”.

Tiến sỹ, diễn giả Hoàng Trung Dũng nói chuyện Chuyên đề “Phụ nữ trong kỷ nguyên số”...

Nhân dịp này, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã trao các giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của Giải thể thao truyền thống Cup Supe Lâm Thao năm 2025 của các môn: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi nam, nữ, bóng bàn, cầu lông, pickleball cho các tập thể và cá nhân.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng- Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao trao Giải Nhất, Nhì, Ba môn Bóng đá

Lãnh đạo Công ty trao giải Nhất, Nhì, Ba môn Pickleball

Khánh Thy


Khánh Thy

