Nữ Kiểm sát giữ lửa công lý

Trong hành trình đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND), không thể không nhắc đến những cán bộ tận tụy, bản lĩnh, ngày đêm âm thầm cống hiến vì sứ mệnh bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý. Một trong những tấm gương tiêu biểu ấy là đồng chí Quách Thị Như Hoa (sinh năm 1981)- Phó Viện trưởng Viện KSND Khu vực 1, tỉnh Phú Thọ. Gần hai thập kỷ gắn bó với ngành, đồng chí Hoa không chỉ thể hiện là một Kiểm sát viên vững vàng về chuyên môn mà còn là người lãnh đạo sâu sát, gương mẫu, giữ trọn tâm huyết với nghề.

Đồng chí Quách Thị Như Hoa - Phó Viện trưởng Viện KSND Khu vực 1 (người đứng) trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, kiểm sát viên nhằm đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2003, đồng chí Quách Thị Như Hoa bước vào ngành Kiểm sát với hành trang là nền tảng kiến thức pháp lý vững chắc, cùng sự cầu thị và tinh thần trách nhiệm cao. Qua từng vị trí công tác, đồng chí luôn thể hiện sự nghiêm túc, kỷ cương và bản lĩnh nghề nghiệp. Từ khi được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Lâm Thao (nay là Viện KSND Khu vực 2) vào năm 2020, rồi được điều động về Viện KSND TP. Việt Trì (nay là Viện KSND Khu vực 1) từ tháng 9/2022, đồng chí luôn là hạt nhân quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Ở cương vị lãnh đạo, đồng chí Hoa luôn chủ động bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời, sâu sát từng vụ việc, đặc biệt là các vụ án hình sự trọng điểm, có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Đồng chí trực tiếp tham gia nghiên cứu hồ sơ, đề ra yêu cầu điều tra cụ thể, kiên trì thu thập chứng cứ khách quan nhằm đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Những vụ án có bị cáo ngoan cố, có tiền án, tiền sự hay vụ việc gây dư luận xã hội, đồng chí không ngại khó, không né tránh, luôn giữ vững nguyên tắc khách quan, thận trọng, bảo vệ đến cùng quan điểm truy tố trên cơ sở pháp luật và chứng cứ.

Đồng chí Đỗ Đức Thành, Viện trưởng Viện KSND Khu vực 1 nhận xét: “Đồng chí Quách Thị Như Hoa là cán bộ Kiểm sát điềm tĩnh, trách nhiệm, làm việc khoa học, cẩn trọng. Ở những vụ án khó, đồng chí không ngần ngại trực tiếp vào cuộc, nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm chắc các giai đoạn tố tụng để tham mưu các giải pháp xử lý đúng đắn, hiệu quả”.

Trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự- lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp cao và tinh thần thép, đồng chí Hoa được giao phụ trách trực tiếp. Không chỉ chỉ đạo sát sao công việc, đồng chí còn thường xuyên giữ vai trò Kiểm sát viên chủ công tại các phiên tòa hình sự, thể hiện khả năng lập luận sắc bén, lập trường vững vàng, bảo vệ thuyết phục quan điểm truy tố, góp phần khẳng định vai trò của Viện Kiểm sát trong bảo vệ pháp luật và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Song song với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Quách Thị Như Hoa còn là tấm gương về lối sống mẫu mực, phong cách lãnh đạo dân chủ, gần gũi, giàu tính xây dựng. Với tâm huyết bồi dưỡng thế hệ kế cận, đồng chí luôn tận tình hướng dẫn, dìu dắt cán bộ trẻ từ những việc nhỏ nhất, từ đó truyền cảm hứng bằng chính sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm trong công việc hàng ngày.

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, đồng chí Quách Thị Như Hoa nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2021, được Viện trưởng Viện KSND Tối cao tặng Bằng khen vì 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mới đây, đồng chí Hoa được công nhận là điển hình tiên tiến của ngành KSND tỉnh Phú Thọ. Những đóng góp tích cực của đồng chí Quách Thị Như Hoa, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên, nhân viên, đã góp phần đưa Viện KSND Khu vực 1 nhiều năm liền trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua của ngành Kiểm sát tỉnh.

Hình ảnh đồng chí Quách Thị Như Hoa – người nữ Kiểm sát viên kiên định, công tâm, tận tụy là hiện thân sinh động cho lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Việc tôn vinh và lan tỏa những tấm gương như đồng chí Hoa không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với cá nhân tiêu biểu mà còn góp phần khắc họa hình ảnh đẹp, đầy bản lĩnh và trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát trong thời kỳ mới, những người ngày đêm âm thầm giữ gìn công lý, phụng sự Nhân dân và bảo vệ pháp luật.

Anh Thơ