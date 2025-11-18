Nước đậu đen lá dứa có tác dụng gì?

Gần 100 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí

2025-11-27 09:59:00 baophutho.vn Từ 24 - 28/11 diễn ra chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Trung tâm II, Hội cứu trợ trẻ em tàn...

Tiếp nhận 381 đơn vị máu tại ‘‘Ngày hội hiến máu tình nguyện’’

2025-11-26 21:01:00 baophutho.vn Ngày 25/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng với Bệnh viện Quân Y 103 và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh - Trường Đại học Sư phạm Hà...

Công an xã Thượng Cốc phối hợp Bệnh viện khám, cấp thuốc miễn phí...

2025-11-26 14:41:00 baophutho.vn Ngày 26/11, Công an xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Bình Tâm tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn...

Gợi ý thực đơn mẫu low carb giảm cân trong 1 tuần

2025-11-26 12:25:00 Trong tuần đầu tiên áp dụng chế độ low carb nghiêm ngặt, cơ thể sẽ có xu hướng giảm cân rất nhanh. Kết quả giảm cân khi thực hiện chế độ ăn low carb trong 1 tuần có thể dao...

Mái nhà chung và những sẻ chia thầm lặng

2025-11-26 10:24:00 baophutho.vn Giữa những câu chuyện về kỹ thuật mới, về những ca bệnh giành lại sự sống trong gang tấc, vẫn có một dòng chảy âm thầm khác trong đời sống của...

3 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi đang giảm cân

2025-11-26 09:39:00 Trong hành trình giảm cân, nguyên tắc cơ bản là tạo ra sự thâm hụt calo. Tuy nhiên, việc chỉ đếm calo là chưa đủ, mà chất lượng của nguồn calo nạp vào mới quyết định mức độ...