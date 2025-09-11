Ổn định nền nếp đầu năm học mới

Bước vào năm học 2025 - 2026, các trường học trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định nền nếp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục bài bản, tạo không khí học tập tích cực, hứng khởi cho học sinh. Đây không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo từ trước năm học mới, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của toàn ngành.

Chủ động, bài bản ngay từ những ngày đầu

Tại Trường tiểu học Hưng Long, xã Yên Lập, không khí học tập diễn ra sôi nổi, nền nếp ngay từ những ngày đầu tiên. Hiệu trưởng Hoàng Thị Hương Giang cho biết: “Trường hiện có 460 học sinh, phần lớn các em đều đến lớp trước giờ học từ 10 - 15 phút với tinh thần hứng khởi. Ngay từ tuần đầu tiên, chúng tôi đã triển khai các tiết học đúng theo khung chương trình. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng tính trực quan và tạo hứng thú cho học sinh”.

Việc chủ động, nghiêm túc trong tổ chức dạy học tại Trường tiểu học Hưng Long cũng là bức tranh phản ánh tình hình chung của toàn tỉnh. Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 1.957 cơ sở giáo dục và đào tạo, trong đó có 1.879 trường công lập và 78 cơ sở tư thục, với gần 1 triệu học sinh, sinh viên. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, sách giáo khoa và công tác tổ chức đầu năm học, phần lớn các trường đã nhanh chóng ổn định nền nếp. Không chỉ chú trọng chương trình chính khóa, nhiều trường còn tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống ngay trong tuần đầu tiên. Tiêu biểu như Trường tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì với 1.602 học sinh, đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Phòng, tránh bắt cóc và tai nạn thương tích”. Hoạt động vừa mang tính giáo dục vừa giúp học sinh trang bị kỹ năng sống quan trọng, từ đó hỗ trợ quá trình thích nghi với môi trường học đường sau kỳ nghỉ hè.

Việc học tập của học sinh Trường tiểu học Hưng Long nền nếp ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Tại khối trung học phổ thông (THPT), nhiều trường chủ động, nghiêm túc trong tuần học đầu tiên. Ghi nhận tại Trường THPT Hạ Hòa, xã Hạ Hòa, năm học này nhà trường có 964 học sinh, với tỷ lệ chuyên cần đạt 100%. Ngay trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tiên, nhà trường đã tổ chức lễ ký cam kết chấp hành nội quy và pháp luật cho toàn thể học sinh - một hoạt động mang tính giáo dục cao, giúp nâng cao ý thức tự giác và kỷ luật trong học sinh. Thầy giáo Nguyễn Thế Lượng - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát hiện năng khiếu, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, đạo đức và văn hóa ứng xử cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo sát, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy lớp học, đi học đúng giờ, từ đó tạo sự gắn kết giữa học sinh với nhà trường ngay từ đầu năm”.

Nhiều trường đã linh hoạt xây dựng kế hoạch ôn tập nhẹ nhàng, chủ yếu thông qua các tiết học khởi động để học sinh lấy lại nhịp học tập tự nhiên, không gò bó. Cách làm này được đánh giá cao bởi vừa hiệu quả trong củng cố kiến thức, vừa tạo tâm lý tích cực, thoải mái cho học sinh khi quay lại trường lớp. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trường học tiếp tục được chú trọng. Các trường tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống tai nạn thương tích với hình thức sinh động, dễ tiếp thu.

Việc nhanh chóng ổn định nền nếp dạy học ngay trong tuần đầu tiên không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, chuyên nghiệp của các cơ sở giáo dục, mà còn là bước khởi đầu quan trọng cho một năm học đầy kỳ vọng. Năm học này, ngành Giáo dục tập trung thực hiện đột phá 3 trụ cột chiến lược: Chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển năng lực ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hạnh Thúy