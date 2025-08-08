Quốc phòng - An ninh
Phạt 140 triệu đồng 2 xe khách chở quá số người quy định

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 vừa kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của xe khách mang biển kiểm soát 26H-003.xx do Đ.V.H (trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển và xe khách giường nằm biển kiểm soát 29H-983.xx do P.Đ.C (trú tại xã Tân Phong, tỉnh Sơn La) điều khiển, đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ có hành vi chở quá số người quy định.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phát hiện 2 xe khách nói trên đều chở quá số lượng 23 hành khách trên xe. Mặc dù lái xe xuất trình được hợp đồng vận tải, danh sách hành khách nhưng qua đối chiếu phát hiện 23 người không có tên trong danh sách hành khách.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với 2 lái xe về hành vi “Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện; chở người không có tên trong danh sách hành khách”, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện về các hành vi vi phạm tương ứng.

Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi trên là 70 triệu đồng/một xe. Ngoài ra, 2 lái xe còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

P.V


