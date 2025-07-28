Phát hiện cơ sở chế biến mỡ lợn bẩn tại phường Vĩnh Yên

{title}
Ngày 25/7, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và bắt quả tang bà Nguyễn Thị Vân, trú tại Tổ dân phố Đông Phú 2, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ đang có hành vi sản xuất, chế biến mỡ lợn tại nhà trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tại thời điểm kiểm tra, bà Vân đang nấu mỡ từ các nguyên liệu động vật có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi, được đặt trong khu vực chế biến tạm bợ, mất vệ sinh.
Nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc tại nhà bà Vân bị lực lượng chức năng phát hiện.
Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 200kg sản phẩm động vật (gồm mỡ và nội tạng) được cất giữ trong tủ bảo ôn. Ngoài ra, tại khu vực chế biến còn có 322kg nguyên liệu chưa chế biến và tóp mỡ thành phẩm, được đựng trong các bao tải không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm, bà Vân không cung cấp được. Công an phường đã tiến hành lập biên bản vi phạm, thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm nêu trên.
Hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Yên tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.
Trước tình hình trên, Công an phường Vĩnh Yên đề nghị người dân không sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt liên quan đến thực phẩm, cần kịp thời thông tin, phản ánh cho Công phường Vĩnh Yên (ĐT: 0211.3.867.580), Fanpage hoặc cơ quan chức năng nơi gần nhất.
Long Dương
