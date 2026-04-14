Phát huy nội lực, Lạc Sơn bứt phá trên hành trình phát triển bền vững

“Phát huy nội lực, Lạc Sơn bứt phá trên hành trình phát triển bền vững” - đó là khẳng định của Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn Bùi Văn Khánh khi nói về định hướng phát triển của địa phương. Với diện tích hơn 58km2, dân số khoảng 27.500 người sau sáp nhập, Lạc Sơn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thương mại - dịch vụ, cùng lợi thế kết nối giao thương vùng. Năm 2026, xã xác định hai khâu đột phá là cải cách hành chính và phát triển hạ tầng, đổi mới phương thức điều hành theo hướng “sát việc, sát dân”, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý.

Khu trung tâm xã Lạc Sơn.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, các chủ trương, nghị quyết được triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. UBND xã đã cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và khai thác hiệu quả quỹ đất - yếu tố then chốt để thu hút đầu tư.

Khu trung tâm xã là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương này. Với quy hoạch bài bản các khu dân cư, thương mại, dịch vụ, địa phương đã thu hút 4 nhà đầu tư, tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động. Ông Phạm Quốc Dũng - đại diện Công ty Tập đoàn Hồ Gươm cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương trong hỗ trợ thủ tục và giải phóng mặt bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động với thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng”.

Lãnh đạo UBND xã Lạc Sơn thăm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, tạo quỹ đất sạch cho các dự án trọng điểm. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các khu đô thị mới từng bước hình thành, mở rộng không gian phát triển. Từ thực tiễn cơ sở, ông Bùi Văn Khánh - Trưởng phố Mường Vôi, cho biết: “Người dân rất đồng tình với chủ trương của xã. Đường sá được mở rộng, sản xuất thuận lợi hơn, đời sống nâng lên. Các nghị quyết của Đảng ủy, UBND được triển khai đến từng đảng viên, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao.”

Sự đồng thuận của Nhân dân, cùng vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên, đã trở thành nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển. Nhờ đó, kinh tế - xã hội quý I/2026 của Lạc Sơn tiếp tục ổn định: các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai với tổng vốn 113.736 triệu đồng; thương mại - dịch vụ đạt 164 tỷ đồng; 64 hộ kinh doanh được đăng ký với tổng vốn 8,78 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 11.540 triệu đồng, thu địa phương 56.074 triệu đồng. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định với doanh thu 138 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,75%.

Lãnh đạo UBND xã thăm cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm Ocop.

Hiệu quả được thể hiện rõ tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Mô hình “một cửa, một cửa liên thông” vận hành thông suốt; dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, với trên 1.200 hồ sơ được số hóa, đạt tỷ lệ gần 98,5%, phần lớn được giải quyết đúng và trước hạn. Việc thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND xã và sự đồng lòng của Nhân dân, Lạc Sơn đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương năng động, giàu tiềm năng. Phát huy nội lực, khơi thông nguồn lực, địa phương không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026 mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững trong tương lai.

Minh Thuật