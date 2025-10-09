Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy

Ngày 9/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh và một số sở, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, ngày 13/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP và Kế hoạch để triển khai Nghị quyết số 163 của Quốc hội. Sau đó, ngày 8/9/2025, Bộ Công an có Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Toàn cảnh điểm cầu Trụ sở Chính phủ.

Chương trình đặt mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy; lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá; trên 80% các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.

Toàn cảnh điểm cầu Phú Thọ.

Chương trình được cụ thể hóa thành 9 dự án lớn, bảo đảm bao trùm cả 3 lĩnh vực: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình hơn 22.450 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tham luận đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy; giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên biển và khu vực biên giới; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động, học sinh, sinh viên...

Đánh giá cao các ý kiến tham luận, phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Thông báo kết luận hội nghị để thống nhất triển khai thực hiện.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức và quán triệt đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai Chương trình, đồng thời gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững ở địa phương và cả nước. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản Chương trình khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện với các giải pháp tổng thể, phù hợp và có mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm này một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu và từng tỉnh, thành phố trên cả nước. Thực hiện “3 giảm” (giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại) và “3 tăng” (tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực đầu tư, tăng quản lý thông minh và chuyển đổi số).

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan khẩn trương phân bổ kinh phí để triển khai Chương trình ngay từ đầu năm 2026. Các địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư, bố trí kinh phí để hỗ trợ triển khai Chương trình, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, sử dụng hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án thành phần chuẩn bị điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế, khắc phục khó khăn, vướng mắc để tổ chức triển khai hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay sau hội nghị, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030; tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Huy Thắng