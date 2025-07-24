Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Vân Phú luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ những đối tượng chính sách, người có công (NCC) với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước.

Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Phước, 109 tuổi có chồng và con trai đều là liệt sỹ. Chồng hy sinh trong cuộc kháng chiếng chống Pháp năm 1950 và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1972. Mẹ Phước hiện đang sống cùng vợ chồng người con gái ở khu 5, phường Vân Phú. Những ngày này, gia đình Mẹ ấm áp hơn bởi bà con lối xóm, các đoàn thể khu dân cư đến thăm hỏi, trò chuyện. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã phần nào giúp Mẹ được an ủi, thấy hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Hữu - con gái Mẹ Phước cho biết: Cứ đến ngày 27/7, ngày lễ, ngày Tết, gia đình tôi nói riêng và các gia đình chính sách trên địa bàn phường nói chung đều được chính quyền địa phương cũng như bà con khu dân cư quan tâm. Những lúc mẹ tôi đau ốm, có việc đột xuất nhờ đến hàng xóm, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Bên cạnh việc thực hiện các chế độ của Nhà nước đầy đủ và kịp thời, vào các dịp lễ, Tết, ngày 27/7 hàng năm, để tri ân những người có công với cách mạng, phường Vân Phú chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách khi có khó khăn.

Đồng chí Bùi Tấn Nghĩa – Chủ tịch UBND phường Vân Phú thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thương binh hạng 1⁄4 ở khu 7 xã Kim Đức cũ, nay thuộc phường Vân Phú.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thương binh hạng 1⁄4 ở khu 7, xã Kim Đức cũ, nay thuộc phường Vân Phú, ông xúc động chia sẻ: Hàng năm, vào dịp các ngày lễ, Tết, ngày thương binh - liệt sỹ, tôi được cấp ủy, chính quyền địa phương và một số đơn vị đóng trên địa bàn đến thăm hỏi, tặng quà. Đây là hành động trân quý, thể hiện sự quan tâm, tri ân của thế hệ trẻ, đồng thời tạo nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục sống vui, khỏe, có ích và nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo, phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình có công với cách mạng như: trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, điều dưỡng phục hồi sức khoẻ, bảo hiểm y tế và thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Toàn phường hiện đang thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 400 người có công và thân nhân người có công với cách mạng, trong đó có 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 250 thương binh, bệnh binh...

Ngoài ra, phường cũng tổ chức các hoạt động thiết thực như viếng các nghĩa trang liệt sỹ, khu tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm; huy động các nguồn lực tôn tạo, sửa chữa, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; rà soát và giải quyết các trường hợp còn tồn tại về chính sách người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công; kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các hội, đoàn thể từ phường tới khu dân cư thực hiện vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang liệt sỹ, khu tưởng niệm trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh chương trình phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định thông tin mộ liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường công tác điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với người có công với cách mạng tại các cơ sở điều dưỡng trong và ngoài tỉnh; tập trung xem xét, giải quyết kịp thời các đơn thư có nội dung liên quan về chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách...

Đồng chí Vũ Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường Vân Phú cho biết: Để thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước và đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho gia đình người có công. Nhân Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ, phường đã thăm, tặng quà cho trên 670 người có công, thân nhân người có công và gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Linh Nguyễn