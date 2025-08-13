Phát huy vai trò chi bộ trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Để thực hiện thành công chương trình này, việc phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tại xã Thanh Ba, các chi bộ đã chứng minh được vai trò nòng cốt, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Một góc trung tâm xã Thanh Ba hôm nay.

Xã Thanh Ba được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính: Xã Hanh Cù, Vân Lĩnh, Đồng Xuân và thị trấn Thanh Ba. Xã có tổng diện tích tự nhiên 38,592km2, dân số trên 30 nghìn người; có 84 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 2.300 đảng viên. Trước sáp nhập, 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Thanh Ba đạt chuẩn đô thị văn minh. Toàn xã có 5 khu nông thôn mới kiểu mẫu.

Là địa phương ở vị trí trung tâm của huyện Thanh Ba (cũ) đã tạo ra những tiềm năng phát triển mới, nhưng cũng đặt ra những thách thức trong công tác quản lý và điều hành. Trong bối cảnh đó, các chi bộ khu dân cư đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Những tuyến đường phong quang, sạch đẹp

Chi bộ Khu 4 là một trong những điển hình về phát huy vai trò của chi bộ khu dân cư trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Nguyễn Kim Toàn - Bí thư chi bộ cho biết: Chi bộ đã duy trì nghiêm túc sinh hoạt định kỳ, đảm bảo tính dân chủ, đoàn kết và phát huy được trí tuệ tập thể. Ban chi ủy thường xuyên nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, kịp thời phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Một điểm nổi bật trong cách làm của chi bộ là việc phân công mỗi đảng viên phụ trách từ 5-7 hộ gia đình, tạo sự gắn kết chặt chẽ và sâu sát với đời sống người dân. Các tổ Đảng, tổ tự quản cũng tận dụng hiệu quả các kênh truyền thông như nhóm Zalo để triển khai công việc một cách nhanh chóng, minh bạch.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, Nhân dân xã Thanh Ba xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Từ sự lãnh đạo sát sao của chi bộ, nhiều công trình, phong trào đã được thực hiện thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Chi bộ đã chỉ đạo khu dân cư và Ban công tác Mặt trận xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực để sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa và xây dựng nhà mái tôn. Với tổng kinh phí 395 triệu đồng, trong đó 120 triệu đồng do Nhân dân đóng góp. Công trình hoàn thành đã nâng cấp nhà văn hóa từ 70m2 lên 120m2 và xây dựng nhà mái tôn 350m2 làm sân bóng chuyền, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thể thao của nhân dân.

Bên cạnh đó, chi bộ còn lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào “xã hội hóa thùng rác nhựa” do Ủy ban MTTQ phát động. Với sự đồng thuận cao, cứ 2 hộ liền kề tự trang bị 1 thùng rác, đến nay toàn khu đã có 220 thùng rác, đảm bảo công tác thu gom rác thải. Cùng với đó, chi bộ còn vận động Nhân dân xây dựng các tuyến đường cờ, đường hoa với 110 chậu hoa cảnh, góp phần tạo cảnh quan “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò lãnh đạo của chi bộ và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên, cùng Nhân dân.

Để tiếp tục phát huy vai trò của chi bộ và xây dựng xã NTM nâng cao, cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM bền vững, đổi mới phương thức tiếp cận để người dân thực sự là chủ thể. Chi bộ cần làm thay đổi tư duy, tạo sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Ngoài ra, cần nâng cao năng lực cán bộ bằng cách thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ban chi ủy và đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời có chính sách thu hút người trẻ và chế độ đãi ngộ phù hợp. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ là nền tảng để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chi bộ phải là một tập thể dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thông qua những cách làm sáng tạo, thiết thực, các chi bộ khu dân cư tại xã Thanh Ba đã và đang phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, là hạt nhân đoàn kết, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Hoàng Giang