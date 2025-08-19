Phát triển nông, lâm nghiệp gắn chuỗi giá trị ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Thực hiện Dự án 3 “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã triển khai 2 tiểu dự án với nhiều kết quả thiết thực.

HTX Nông nghiệp bản Dao Thống Nhất (phường Thống Nhất) thu mua củ sả tươi cho các hộ là thành viên Hợp tác xã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm hộ thành viên và lao động thời vụ tại địa phương.

Ở Tiểu dự án 1, tỉnh đã giao cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý 72.149,2 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 75.512,8 ha; đồng thời hỗ trợ trồng cây lấy gỗ trên diện tích 95 ha rừng sản xuất.

Đối với Tiểu dự án 2, toàn tỉnh triển khai 6 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị tại khu vực III, thu hút 13 doanh nghiệp và 961 hộ dân tham gia. Bên cạnh đó, có 484 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn với sự tham gia của 6.850 hộ dân.

Cùng với đó, tỉnh đã triển khai các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: hỗ trợ chi phí thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng bá xây dựng thương hiệu cho 19 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; tổ chức 17 hoạt động tập huấn về kỹ năng kinh doanh, kiến thức pháp luật và ứng dụng công nghệ số trong kết nối giao thương; tổ chức 31 hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, phiên chợ văn hóa, diễn đàn, lễ hội gắn thương mại với du lịch.

Việc triển khai các tiểu dự án không chỉ góp phần bảo vệ và phát triển diện tích rừng bền vững mà còn tạo cơ hội cho hàng nghìn hộ dân nâng cao thu nhập, đa dạng hóa sinh kế. Đồng thời, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, tổ chức hội chợ, tập huấn đã mở ra hướng đi lâu dài, gắn sản xuất nông, lâm nghiệp với thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hồng Duyên