Phát triển nông, lâm nghiệp gắn chuỗi giá trị ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi

{title}
{publish}
{head}
Thực hiện Dự án 3 “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã triển khai 2 tiểu dự án với nhiều kết quả thiết thực.
HTX Nông nghiệp bản Dao Thống Nhất (phường Thống Nhất) thu mua củ sả tươi cho các hộ là thành viên Hợp tác xã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm hộ thành viên và lao động thời vụ tại địa phương.
Ở Tiểu dự án 1, tỉnh đã giao cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý 72.149,2 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 75.512,8 ha; đồng thời hỗ trợ trồng cây lấy gỗ trên diện tích 95 ha rừng sản xuất.
Đối với Tiểu dự án 2, toàn tỉnh triển khai 6 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị tại khu vực III, thu hút 13 doanh nghiệp và 961 hộ dân tham gia. Bên cạnh đó, có 484 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn với sự tham gia của 6.850 hộ dân.
Cùng với đó, tỉnh đã triển khai các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: hỗ trợ chi phí thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng bá xây dựng thương hiệu cho 19 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; tổ chức 17 hoạt động tập huấn về kỹ năng kinh doanh, kiến thức pháp luật và ứng dụng công nghệ số trong kết nối giao thương; tổ chức 31 hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, phiên chợ văn hóa, diễn đàn, lễ hội gắn thương mại với du lịch.
Việc triển khai các tiểu dự án không chỉ góp phần bảo vệ và phát triển diện tích rừng bền vững mà còn tạo cơ hội cho hàng nghìn hộ dân nâng cao thu nhập, đa dạng hóa sinh kế. Đồng thời, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, tổ chức hội chợ, tập huấn đã mở ra hướng đi lâu dài, gắn sản xuất nông, lâm nghiệp với thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hồng Duyên
baophutho.vn Bằng nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ và sự chung tay, góp sức của địa phương, những ngày này trên các thôn...
baophutho.vn Những năm gần đây, cùng với nhịp sống hiện đại, quá trình đô thị hoá, tiếng nói và chữ viết dân tộc Mường đang dần mai một. Việc bảo tồn, lan...
baophutho.vn Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các tỉnh, thành phố tổng kết đánh...
baophutho.vn Xúng xính áo khăn. Tíu tít nói cười. Rộn vang tiếng nhạc. Lảnh lót lời ca... Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ quy định của buổi gặp mặt, luyện...
baophutho.vn Ở những vùng đất quanh năm mây phủ như Pà Cò, Đà Bắc... sự đổi thay đôi khi không bắt đầu từ các công trình lớn, mà khởi nguồn từ những con...
baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, người dân tộc Dao ở tổ 9, phường Thống Nhất vẫn bền bỉ giữ nghề thuốc Nam cổ truyền, mở ra hướng phát triển kinh tế...
baophutho.vn Thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với sự...