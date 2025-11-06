Phát triển thương hiệu “Chè Phú Thọ” trở thành sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao

Ngày 6/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển sản xuất chè giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các xã có diện tích chè lớn, đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chè...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị

Đến nay, tổng diện tích chè của toàn tỉnh đạt 14,5 nghìn ha, phân bổ trên địa bàn 58 xã, phường thuộc tỉnh Phú Thọ và Hoà Bình cũ, trong đó có 28 xã có diện tích chè trên 100ha với diện trên 13.000ha (có 4 xã có diện tích chè trên 1.000ha gồm: Minh Đài, Long Cốc, Yên Kỳ, Tây Cốc) tạo thành vùng trồng tập trung thuận lợi cho việc ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất. Toàn tỉnh có 8 doanh nghiệp sản xuất, chế biến chè có vùng nguyên liệu với diện tích trên 4.500ha, 12 làng nghề sản xuất và ché biến chè với diện tích 632ha, 15 hợp tác xã với diện tích 366ha...

Toàn tỉnh hiện có 38 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP, gồm 19 sản phẩm 3 sao, 17 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 5 sao. Có 76 cơ sở, doanh nghiệp chế biến chè đang hoạt động hiệu quả, với sản lượng bình quân hơn 60 nghìn tấn mỗi năm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phần lớn các doanh nghiệp chủ yếu đầu tư vào chế biến chè đen với công nghệ OTĐ và CTC, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nga, Trung Đông, Trung Quốc, Pakistan. Nhiều sản phẩm đang sản xuất theo các quy trình nông nghiệp tốt (VietGAP, nông nghiệp hữu cơ...).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng các đại biểu thăm gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH Chè Hoài Trung

Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm ban hành các cơ chế chính sách, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu chè xanh Phú Thọ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 8,5 tỷ đồng, tập trung vào đổi mới cơ cấu giống, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận và hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất. Tỷ lệ diện tích được áp dụng IPM, ICM lên 90,8%, diện tích chè được áp dụng quy trình sản xuất tốt, an toàn (GlobalGAP, RA, VietGAP, hữu cơ...) 4,3 nghìn ha. Đã thực hiện cấp và quản lý 162 mã số vùng trồng nội địa với tổng diện tích hơn 4.045 ha.

Lãnh đạo xã Long Cốc tham luận về vấn đề phát triển cây chè gắn với du lịch nông nghiệp

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành chè vẫn còn một số khó khăn cần tháo gỡ như: Còn gần 2.500ha chè đã già cỗi, năng suất chất lượng thấp, cần sớm được thay thế; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết; cơ cấu giống chất lượng cao còn thấp; nhãn hiệu “Chè Phú Thọ” chưa được định hình rõ trên thị trường.

Giám đốc Công ty TNHH chè Hoài Trung chia sẻ kinh nghiệm xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong giữ gìn thương hiệu phát triển cây chè địa phương, đề xuất các giải pháp phát triển cây chè bền vững, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; xây dựng sản phẩm OCOP cho chè; xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, thị trường Halal...

Lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ tham luận về nội dung nâng cao chất lượng cho thương hiệu “Chè Phú Thọ”

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, phát triển sản xuất chè thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, để cây chè tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, các ngành, địa phương cần duy trì ổn định diện tích hiện có, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ; đồng thời phát triển thương hiệu “Chè Phú Thọ” trở thành sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao. Cùng với đó, đồng chí giao Sở NN&MT chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển vùng chè tập trung, nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 về nông nghiệp, nông thôn; Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông nội vùng sản xuất chè; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý, bảo vệ và phát triển hiệu nhãn hiệu “Chè Phú Thọ”. Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đưa cây chè Phú Thọ phát triển bền vững, hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế - văn hóa đặc trưng cho địa phương.

Phan Cường