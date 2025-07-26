Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hòa Bình lần thứ I

Ngày 26/7, Đảng bộ phường Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại Hội

Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Hòa Bình; Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 6.000 đảng viên của 157 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng bộ phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường: Phương Lâm, Đồng Tiến, Quỳnh Lâm, Trung Minh, Tân Thịnh, Hữu Nghị, Thịnh Lang của tỉnh Hòa Bình (cũ). Phường Hòa Bình có diện tích trên 39km2, dân số trên 78,6 nghìn người.

Đồng chí Nguyễn Phi Long- Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu tại Đại Hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch đúng định hướng (đến năm 2025, Thương mại - dịch vụ chiếm 71%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 28,3 %; nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 0,7%). Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hòa Bình đặt mục tiêu: Thu NSNN trên địa bàn tăng bình quân năm 15%, tới năm 2030 thu NNSS đạt trên 48 tỷ đồng. Tới năm 2030 tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đạt trên 1.700 doanh nghiệp. Phấn đấu tới năm 2030 không còn hộ nghèo. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%...

Phường xác định 4 khâu đột phá gồm: Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, thông minh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển sự nghiệp giáo dục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Cải cách hành chính hiệu quả, gắn với chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử gắn với phát triển du lịch.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy chúc mừng thành tựu Đảng bộ Phường Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Phường Hòa Bình được thành lập trên cơ sở 7 phường trung tâm của thành phố Hòa Bình cũ. Phường đóng vai trò lưu giữ lịch sử của tỉnh và thành phố Hòa Bình trước đây, đồng thời là vùng động lực quan trọng của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập.

Phường chủ trì các hoạt động lớn để giữ gìn bản sắc đô thị và phát triển. Do vậy, Đảng bộ chính quyền Phường phải nâng cao hiệu quả lãnh đạo, củng cố sự đoàn kết trong Đảng ủy, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng. Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp phường mới.

Ban chấp hành Đảng bộ Phường Hòa Bình ra mắt

Tăng cường quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng phường sáng, xanh, sạch, đẹp. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản, chống lấn chiếm đất và xây dựng trái phép. Đào tạo nguồn nhân lực công vụ, phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch. Cải cách hành chính & chuyển đổi số.

Tận dụng lợi thế để tổ chức các lễ hội sông nước, phát triển du lịch. Phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế tư nhân, thu hút các dự án lớn như nhà máy sản xuất vi mạch điện tử (tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ VND).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, đường kết nối và khu du lịch của Sun Group tại Kim Bôi. Xây dựng khu đô thị Lũng tại Hồ Đồng Bài (khoảng 1 tỷ USD).Mục tiêu thu hút khoảng 10 triệu khách du lịch trong 3-5 năm tới. Mục tiêu đến năm 2030, Phường Hòa Bình không còn hộ nghèo và trở thành một đô thị đáng sống, phát triển hai bên bờ sông Đà.

Đại hội đã công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường.

Việt Lâm