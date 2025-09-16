Toàn Thắng tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 người

Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo mô hình “Đội tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” của UBND xã Toàn Thắng tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường, an toàn an ninh mạng cho hơn 500 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Mô.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ giáo viên và các em học sinh nhà trường được nghe tuyên truyền viên của Công an xã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; phòng chống bạo lực học đường, các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng, cách sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật, trách nhiệm của công dân, học sinh, nhà trường trong việc chung tay phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, đã giúp cho các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn hóa ứng xử văn minh ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường.

Công an xã Toàn Thắng tuyên truyền pháp luật cho thầy và trò Trường TH&THCS Gia Mô

Nhân dịp này, Công an xã đã trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đại diện học sinh các lớp của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Mô.

Công an xã Toàn Thắng tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nhà trường

Thời gian tới, lực lượng Công an xã Toàn Thắng tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo mô hình xã đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật tại các nhà trường trên địa bàn nhằm góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, hướng tới xây dựng thế hệ công dân trẻ có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, văn minh trên không gian mạng, nhân ái trong trường học và an toàn trên mọi nẻo đường.

Đinh Thắng