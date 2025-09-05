Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh dự khai giảng tại Trường THCS Tô Hiệu

Sáng 5/9, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường THCS Tô Hiệu (phường Vĩnh Phúc). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và các ban, ngành đoàn thể của phường Vĩnh Phúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Tô Hiệu

Trường THCS Tô Hiệu được thành lập tháng 2 năm 1955, mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung - Tô Hiệu. Đây là ngôi trường có tuổi đời lâu nhất trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, ngôi trường được coi là Bắc Lý của tỉnh Vĩnh Phúc cũ trong thế kỉ trước, là nơi giảng dạy, học tập của nhiều nhà lãnh đạo, nhà văn, nhà thơ có tên tuổi.

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 30 lớp với 1.334 học sinh. Trong năm học này, thầy và trò nhà trường vui mừng, phấn khởi được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng, quy mô đáp ứng dạy và học cho 1.100 học sinh. Ngày 28/8 vừa qua, công trình đã gắn biển khánh thành nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh và các đại biểu nhấn nút khởi động hoạt động của nhà trường trong năm học mới

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm học mới, nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành GD&ĐT để huy động nguồn lực, được chỉ đạo sát sao trong công tác chuyên môn để nhà trường thuận lợi trong phát triển sự nghiệp giáo dục.

Bên cạnh đó, nhà trường duy trì, tăng cường trật tự, kỷ cương, nền nếp trong dạy, học và sinh hoạt; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn. Phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về chất lượng, nâng cao năng lực thực tiễn. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, các phong trao thi đua của ngành, nhất là phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; duy trì, nâng cao kết quả thi THPT.

Đại diện lãnh đạo VNPT tỉnh Phú Thọ trao hiện vật tặng nhà trường

Đồng thời, khai thác hiệu quả thiết bị dạy học, gắn lý thuyết với thực hành, sáng tạo với nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới cải cách hành chính, đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tiễn; phát huy quy chế dân chủ; tăng cường xã hội hóa giáo dục. Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục, quyết tâm giữ vững những kết quả đạt được với cam kết: Chất lượng giáo dục là giá trị, là uy tín của nhà trường.

* Cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh đã đi kiểm tra hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc.

Thúy Hường