Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh làm việc tại xã Tam Đảo

Chiều 14/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Tam Đảo. Cùng đi có đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Phan Thanh Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính: Thị trấn Tam Đảo, thị trấn Hợp Châu, xã Hợp Châu và xã Minh Quang, xã Tam Đảo có dân số trên 34.600 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32,7%. Sau một thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tam Đảo vẫn còn gặp một số khó khăn do chưa có con dấu; hệ thống quản lý văn bản điều hành chưa ổn định; việc tổ chức bộ máy và phân công thực hiện nhiệm vụ chưa có các nghị định, thông tư, hướng dân triển khai; phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm hành chính công chưa đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Đảo báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Tam Đảo.

Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Trưởng công an xã Tam Đảo phát biểu tại buổi kiểm tra.

Để tháo gỡ khó khăn, xã Tam Đảo đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh và hướng dẫn hoàn thiện các danh mục thủ tục trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ Hành chính công. Ban hành hướng dẫn quy trình hưu trí và cấp kinh phí để chi trả chế độ mai táng phí cho người dân, đảm bảo đúng thời gian quy định, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân. Công an tỉnh hỗ trợ việc cấp con dấu cho cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy. Tỉnh ủy chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đơn vị cung ứng triển khai hỗ trợ hệ thống trực tuyến, hoàn thiện phần mềm, quy trình quản lý điều hành xử lý văn bản của xã...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra tình hình hoạt của Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tam Đảo sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo kiện toàn bộ máy chính quyền xã mới; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Quan tâm công tác bố trí cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát đánh giá các chỉ tiêu , định hướng phát triển nhiệm kỳ mới. Bố trí cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho phù hợp, thuận tiện cho người dân. Đẩy mạnh công tác chuyển đối số, thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính. Tập trung thục hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo chính trị ngắn gọn, có tầm nhìn, gắn với sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cũng đề nghị xã đoàn kết thống nhất trong Thường vụ Đảng ủy, toàn Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát và có lộ trình khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là trong công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tam Đảo.

Văn Cường - Dương Chung