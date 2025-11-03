Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh dự sinh hoạt chi bộ tại xã Liên Sơn

Sáng 3/11, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Sòng, xã Liên Sơn. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và Đảng uỷ xã Liên Sơn.

Việc dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ được thực hiện theo Quy định số 285-QĐ/TU ngày 30/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân công cấp uỷ viên và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ đi cơ sở dự sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó tăng cường nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Sòng, xã Liên Sơn.

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ thôn Sòng báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng tháng 11/2025 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong tháng, Chi bộ thôn Sòng duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, toàn thôn gieo trồng 45ha vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông đúng khung thời vụ; chăn nuôi ổn định, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Công tác y tế, an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ trẻ em tiêm chủng đạt 100%, người dân tham gia BHYT đạt trên 95,3%. An ninh trật tự được đảm bảo; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục duy trì hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư chi bộ thôn Sòng báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ tại buổi sinh hoạt.

Qua thảo luận, các đảng viên bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh ủy khi phân công lãnh đạo dự sinh hoạt với cơ sở, góp phần nắm bắt kịp thời tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các ý kiến tập trung trao đổi nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2025, trong đó nhấn mạnh tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển... Đáng chú ý, nhiều đảng viên kiến nghị tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, kiểm soát khói bụi, tiếng ồn nhằm bảo đảm đời sống, sức khỏe Nhân dân.

Đảng viên chi bộ phát biểu thảo luận.

Kết luận phần sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ ghi nhận các ý kiến đóng góp, tiếp thu kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền; đồng thời tổ chức chấm điểm sinh hoạt chi bộ theo quy định. Kết quả, tập thể đảng viên thống nhất đánh giá buổi sinh hoạt đạt 98/100 điểm và thông qua biên bản cuộc họp.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của Chi bộ thôn Sòng; biểu dương các ý kiến thẳng thắn của đảng viên đối với những vấn đề thực tiễn tại cơ sở.

Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì nền nếp sinh hoạt thống nhất, đúng thời gian, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời quán triệt các văn bản mới; tăng cường tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh giải đáp một số kiến nghị của đảng viên.

Đối với kiến nghị về chính sách, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cho biết tỉnh đang rà soát, thống nhất các chế độ sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có chính sách hỗ trợ đối với đảng viên cao tuổi chưa hưởng chế độ và phụ cấp cho cán bộ thôn; dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Ý kiến của Chi bộ thôn Sòng được tiếp thu để tổng hợp, xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Liên quan hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy xã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ, yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, tiếng ồn, bụi..., đảm bảo giữ gìn môi trường và giữ vững danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn.

Đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ lãnh đạo giải quyết kịp thời kiến nghị của Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nguồn và kết nạp đảng viên mới, củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm, đồng hành với cơ sở; mong muốn Chi bộ thôn Sòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, góp phần xây dựng xã Liên Sơn và tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh đã động viên, tặng quà một số hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

