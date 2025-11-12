Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh làm việc với các xã Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn

Ngày 12/11, đồng chí Bùi Thị Minh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên- Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau hơn 4 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy các xã Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận hành bộ máy mới sau thành lập theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Công tác tổ chức, điều hành hoạt động được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực; công tác tổ chức bộ máy, nhân sự được kiện toàn đầy đủ và đúng thẩm quyền; kịp thời phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoạt động điều hành liên tục, không bị gián đoạn. Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc từng bước được ổn định. Lãnh đạo tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được quan tâm triển khai thực hiện. Quản lý, điều hành của chính quyền có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn phát biểu về những khó khăn, vướng mắc trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Kinh tế các xã tiếp tục phát triển ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. Văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện tốt, kịp thời chăm lo các đối tượng chính sách, an sinh xã hội; chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cải thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định.

Tuy nhiên việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp có nhiều nhiệm vụ mới chuyển giao từ huyện trước đây về các xã, các quy định, thẩm quyền quy định nhiều thay đổi, khối lượng công việc lớn nên phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị. Hạ tầng công nghệ số còn hạn chế, một số phần mềm chưa đồng bộ, kết nối chậm. Thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về các lĩnh vực kế toán, tài chính, công nghệ thông tin, xây dựng quy hoạch...dẫn đến hiệu quả xử lý công việc chưa cao, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng phục vụ người dân. Công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm tiến độ còn chậm. Tình hình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang giao thông, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. Về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các phòng, ban, đơn vị cơ bản được đáp ứng, tuy nhiên một số máy móc, thiết bị tại Trung tâm phục vụ hành chính công vẫn còn thiếu, cấu hình thấp chưa đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ từ đầu vào cho đến trả kết quả. Công tác giải quyết đơn thư còn vướng mắc, một số vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị

Các xã đã có một số kiến nghị, đề xuất như đề nghị tỉnh: Thường xuyên hỗ trợ, cập nhật các kiến thức mới về chuyển đổi số; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống phần mềm thông tin điều hành tác nghiệp liên thông với các cơ quan thuộc khối chính quyền cấp tỉnh, cấp xã. Xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn về việc bố trí, bổ sung thêm vị trí cho các phòng chuyên môn, để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND xã. Ban hành quy định thống nhất về vị trí việc làm, số lượng biên chế của cán bộ chuyên trách ở các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc cấp xã. Sớm ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan của UBND xã và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và lãnh đạo các sở ngành đã tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các địa phương. Đồng thời có chỉ đạo, định hướng, xác định nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay cho các địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ghi nhận nỗ lực, kết quả bước đầu của các xã Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã chủ động khắc phục khó khăn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu kết luận buổi làm việc

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 3 xã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp về chính trị, tư tưởng; đảm bảo sự ổn định, đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Nghiên cứu, quan tâm thực hiện đúng quy định về phân cấp, phân quyền, rà soát quy chế làm việc. Quan tâm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, thực hiện hiệu quả công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Đổi mới phương thức vận động, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nắm chắc tình hình dư luận; vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho việc bầu cử các cấp theo mốc thời gian, lộ trình quy định.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp xã đảm bảo tính liên thông vùng. Địa bàn 3 xã liên quan đến nhiều sự án, nhiều mỏ nên cần tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Quan tâm có các giải pháp hiệu quả giảm nghèo bền vững. Chủ động bám nắm tình hình, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, hạn chế không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, giữ vững an ninh trật tự đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dương Liễu