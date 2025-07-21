Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Mường Động

{title}
Nhân Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2025), đoàn công tác của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Mường Động.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên liệt sỹ xóm Đúp.
Xã Mường Động hiện có 26 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 76 thương bệnh binh, 2 mẹ Viêt Nam anh hùng, 132 liệt sỹ. Nhân Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2025), xã Mường Động đã kịp thời chi trả chế độ hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho 236 người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí 162 triệu đồng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng quà thương bệnh binh Bùi Văn Yên, xóm Khủ.
Đến thăm và tặng quà thương bệnh binh Bùi Văn Yên, xóm Khủ và thương binh Đinh Công Bết, xóm Vó Cối, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những đóng góp, hi sinh của các đồng chí thương binh, thương bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng hái thi đua phát triển kinh tế.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thăm, tặng quà thương binh Đinh Công Bết, xóm Vó Cối.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công. Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống của quê hương anh hùng xây dựng xã Mường Động ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh kiểm tra hoạt động của Trung tâm hành chính công xã Mường Động.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, tặng quà tại xã Mường Động, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã dự Lễ dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ xóm Đúp và kiểm tra hoạt động Trung tâm hành chính công xã Mường Động.
Dương Liễu
