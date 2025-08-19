Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Giáo dục và chính quyền các địa phương, toàn tỉnh có 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (GDMN) . Đến nay, kết quả này vẫn được các địa phương, ngành giáo dục giữ vững, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cấp học mầm non, giúp trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tốt về kỹ năng, thể lực và tâm thế trước khi bước vào lớp 1.

Cô và trò Trường Mầm non Thạch Sơn.

Thành tựu nổi bật

Năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 1.120 cơ sở GDMN. Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đạt chuẩn cao với 99,9% cán bộ quản lý và 97,8% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, 94,7% phòng học kiên cố, 84,5% trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bảo đảm an toàn cho trẻ được triển khai đồng bộ: 100% cơ sở GDMN tổ chức ăn bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 100% trẻ được theo dõi sức khỏe, đánh giá dinh dưỡng, tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân chỉ còn 1,8%, thấp còi 2,2%.

Tính đến tháng 12/2024, toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi có 2 giáo viên, phòng học kiên cố, đủ đồ dùng - thiết bị tối thiểu. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới triển khai từ 1/7/2025.

Cô giáo Đàm Anh Thơm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tề Lỗ cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, của ngành giáo dục và sự phối hợp của ban đại diện cha mẹ học sinh, các bậc phụ huynh toàn trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Nhà trường làm tốt công tác phổ cập giáo dục, đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Trẻ đến trường được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sự phát triển thể chất và tinh thần, tham gia các hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi và có chất lượng.

Công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của nhà trường theo đúng quy định, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Hoạt động giảng dạy, học tập được đổi mới, thực hiện linh hoạt theo định hướng phát triển năng lực học sinh, lấy trẻ làm trung tâm.

Không chỉ ở Trường Mầm non Tề Lỗ, nhiều cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn cũng đã nỗ lực duy trì và phát huy hiệu quả phổ cập, tiêu biểu như Trường Mầm non Thạch Sơn. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Sơn chia sẻ:

Trong năm học 2024- 2025 nhà trường thực hiện tốt các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, mục tiêu đề ra; duy trì kỷ cương nền nếp tốt, 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN; đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, tích cực, sáng tạo, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, xanh, sạch, đẹp, thực sự lấy trẻ làm trung tâm; đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn, tiêu chí trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3; duy trì “Trường học An toàn- Thân thiện- Bình đẳng ”

Hoạt động góc thư viện của trẻ Trường Mầm non Tề Lỗ.

Giải pháp chủ yếu

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN trong tình hình mới, Sở GD&ĐT đã xây dựng các giải pháp chủ yếu mang tính chiến lược, đồng bộ và lâu dài. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Sở đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, duy trì chất lượng phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi: 100% trẻ được học 2 buổi/ngày, chăm sóc bán trú, học trong phòng kiên cố đạt chuẩn. Mở rộng phổ cập từ 3 đến dưới 5 tuổi; tăng tỷ lệ huy động trẻ 3- 4 tuổi, đặc biệt ở vùng khó khăn, tiến tới phổ cập toàn tỉnh cho nhóm tuổi này.

Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi giai đoạn 2026- 2030; tích hợp mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3- 5 tuổi trong chiến lược phát triển giáo dục mầm non toàn tỉnh.

Kiến nghị Trung ương hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nói chung và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3- 5 tuổi nói riêng; ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ trẻ em, giáo viên và cơ sở mầm non ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, khu công nghiệp.

Xây dựng phần mềm quản lý phổ cập giáo dục- xóa mù chữ dùng chung toàn quốc, liên thông từ bộ đến cơ sở, đảm bảo dữ liệu thống nhất, đồng bộ.

Tăng cường phân cấp, phân quyền quản lý đi đôi với kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực hiện phổ cập tại cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuyển dụng đủ giáo viên theo định mức, ưu tiên người dân tộc thiểu số công tác tại địa phương. Sắp xếp, điều tiết đội ngũ hợp lý sau hợp nhất, khắc phục tình trạng thừa- thiếu cục bộ.

Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục, giáo dục hòa nhập. Sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp để mở rộng trường, lớp mầm non tại địa bàn.

Sở GD&ĐT kiến nghị Bộ GD&ĐT ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 - 5 tuổi, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại vùng khó khăn, khu công nghiệp: hỗ trợ học phí, bán trú, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ.

Ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư trung và dài hạn cho địa phương có tỷ lệ huy động trẻ 3 - 4 tuổi ra lớp đạt thấp; khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non tại đô thị, khu công nghiệp. Tích hợp phần mềm phổ cập giáo dục - xóa mù chữ với cơ sở dữ liệu ngành; triển khai thống nhất phần mềm dùng chung toàn quốc, bảo đảm liên thông giữa các cấp.

Hạnh Thúy