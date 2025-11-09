Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 13, xã Hiền Lương

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 9/11, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chung vui với Nhân dân khu dân cư số 13, xã Hiền Lương. Cùng dự có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, xã Hiền Lương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 13, xã Hiền Lương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên trao quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Khu dân cư số 13, xã Hiền Lương có 154 hộ, 556 nhân khẩu. Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, Nhân dân trong khu luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 60%; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,2%; 100% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố; gần 98% hộ đạt gia đình văn hóa... Sự nghiệp giáo dục, y tế được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Lãnh đạo xã Hiền Lương tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 13.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đã tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu dân cư số 13, xã Hiền Lương và trao tặng 10 suất quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Sở Tư pháp tặng quà chúc mừng Nhân dân trong khu. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong khu được biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, khu dân cư số 13, xã Hiền Lương đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư số 13, xã Hiền Lương.

Đại diện Sở Tư pháp tặng quà chúc mừng Nhân dân khu dân cư số 13, xã Hiền Lương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.

Ngọc Lam