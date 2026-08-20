Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực làm việc với Đảng ủy xã Liên Hòa

Chiều 20/8, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc với Đảng ủy xã Liên Hòa về công tác lãnh đạo sắp xếp các cơ sở giáo dục; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, xã Liên Hòa đã sắp xếp các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở từ 9 trường học xuống còn 3 trường, giảm 6 trường.

Về công tác lãnh đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xã đã giải phóng mặt bằng 70,22 ha/72,36 ha, đạt 97% diện tích Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực II, giai đoạn 1.

Đối với Dự án đường vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường tỉnh 306 đến đường tỉnh 307, xã đã giải phóng mặt bằng 4,83 ha/24,3 ha, đạt 19,88% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Bùi Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hòa báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Công Thực ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy xã Liên Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp các cơ sở giáo dục theo đúng phương án của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục nắm chắc tình hình, đảm bảo tổ chức bộ máy hoạt động ổn định; thực hiện dân chủ, công khai trong việc lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng các trường học sau sắp xếp; rà soát, ổn định đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên. Đồng chí đề nghị xã tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới; bảo đảm hoạt động dạy và học được triển khai ổn định ngay từ đầu năm học.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Đinh Công Thực đề nghị xã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, xã thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Đồng chí Đinh Công Thực cũng đề nghị Đảng ủy xã Liên Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức Đảng, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và những người tham gia hoạt động ở thôn theo Nghị quyết số 13/2026 của HĐND tỉnh.

Văn Hải - Đặng Thưởng