Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra sạt lở bờ sông tại các xã Hiền Quan, Tam Dương

Chiều 28/8, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa và chỉ đạo xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông tại xã Hiền Quan và xã Tam Dương. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra sạt lở tại xã Hiền Quan.

Do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) năm 2024, tại địa bàn khu 18, xã Hiền Quan xuất hiện cung sạt trượt khu vực đê Hữu Sông Thao đoạn từ K53 đến K54+300. Trong đó, nhiều vị trí đã lở sâu vào đất thổ cư của người dân và tiến sát khu vực quần thể di tích chùa Vực Long. Đặc biệt, sau bão số 5 vừa qua, nước sông Thao dâng cao, chảy xiết tiếp tục gây sạt lở sâu vào bờ, đồng thời có nhiều diễn biến phức tạp, đe doạ đến sự an toàn nhà ở và tài sản của người dân, di tích lịch sử.

Để bảo đảm an toàn, ngăn ngừa tình trạng sạt lở tiếp diễn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Hiền Quan đề nghị UBND tỉnh có dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông.

Còn tại bờ kênh Bến Tre và cầu xóm Cõi, xã Tam Dương, do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 và mưa lũ trong cơn bão số 5 đã làm sạt trượt phía bờ hữu làm nứt tường công trình phụ của một số nhà dân; cầu bị lún, mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt và có nguy cơ trôi sập, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh cho gia cố bờ kênh Bến Tre và làm mới cầu xóm Cõi bằng bê công cốt thép phục vụ nhu cầu của người dân và giao thương phát triển kinh tế.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe địa phương báo cáo và đề xuất từ các sở, ngành, chính quyền địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện phương án kè kiên cố, xử lý triệt để khu vực sạt lở, đảm bảo phù hợp với điều kiện thủy văn, địa chất của khu vực; lựa chọn đơn vị thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm, sử dụng vật liệu đúng quy chuẩn để bảo đảm độ bền công trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Hiền Quan cử lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông; tổ chức tuần tra, canh gác tại các điểm xung yếu; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý kịp thời các tình huống, không để bất cứ rủi ro nào ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và đảm bảo an toàn cho các công trình văn hóa - tâm linh trên địa bàn.

Đối với tình trạng sạt trượt bờ kênh Bến Tre và cầu xóm Cõi, xã Tam Dương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng phương án khắc phục. Đồng chí cơ bản thống nhất với đề xuất xây dựng mới cầu xóm Cõi và gia cố bờ kênh Bến Tre, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, ổn định đời sống. Đặc biệt, quá trình thiết kế và thi công phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phan Cường