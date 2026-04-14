Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ các dự án khắc phục hậu quả bão số 3 tại khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 14/4, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án khắc phục hậu quả bão số 3 (YAGI) và mưa lũ sau bão trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (cũ).

Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện chính quyền địa phương và Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp, xử lý gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê tả sông Lô và tuyến đê tả, hữu sông Phó Đáy.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các dự án: Cải tạo, nâng cấp, xử lý gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê tả sông Lô và tuyến đê tả, hữu sông Phó Đáy; xử lý sạt lở bờ sông Lô và bờ hữu sông Phó Đáy; cải tạo, nâng cấp cống Dừa; cải tạo, nâng cấp cống tiêu Triệu Đề; cải tạo, nâng cấp cống Đọ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, dự án cải tạo, nâng cấp, xử lý gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê tả sông Lô và tuyến đê tả, hữu sông Phó Đáy đã hoàn thành khoảng 93% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Dự án xử lý sạt lở bờ sông Lô và bờ hữu sông Phó Đáy hiện đạt khoảng 30% khối lượng thi công, đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp cống Dừa đã hoàn thành khoảng 47% giá trị hợp đồng, hiện đang thi công các hạng mục đắp hoàn trả mặt đê và rọ đá hạ lưu, dự kiến hoàn thành trước ngày 29/9/2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp cống tiêu Triệu Đề đạt khoảng 33,4% giá trị hợp đồng; dự kiến hoàn thành phần thân cống dưới đê trước mùa mưa lũ năm 2026 và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 11/2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp cống Đọ đạt khoảng 52% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 24/7/2026.

Quá trình triển khai các dự án còn gặp một số khó khăn như giá nhiên liệu tăng, nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, một số hạng mục phải điều chỉnh thiết kế và xử lý các công trình lấn chiếm trong phạm vi thi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp cống tiêu Triệu Đề.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và địa phương trong việc triển khai các dự án.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, hoàn thành theo kế hoạch đề ra, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, giải quyết các thủ tục điều chỉnh thiết kế, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vật liệu; yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Thuý Hường