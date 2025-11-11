Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì làm việc với Tập đoàn giáo dục ICOGROUP

Sáng 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì làm việc với Tập đoàn giáo dục ICOGROUP. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì làm việc với Tập đoàn giáo dục ICOGROUP.

Tập đoàn giáo dục ICOGROUP có trụ sở chính tại tỉnh Bắc Ninh với lĩnh vực hoạt động giáo dục và đào tạo, dịch vụ và tư vấn, công nghệ, xây dựng. Đến nay, Tập đoàn đã mở rộng hệ sinh thái giáo dục và đào tạo với 43 trung tâm ngoại ngữ, hơn 20 đơn vị thành viên trên toàn quốc và các công ty, văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức...

Giai đoạn 2026 – 2030, Tập đoàn định hướng phát triển mô hình hệ thống Trường Cao đẳng đào tạo nghề theo đơn đặt hàng có các doanh nghiệp tại Việt Nam và doanh nghiệp các nước. Trong đó, Tập đoàn có kế hoạch xây dựng Trường Cao đẳng ICO tại tỉnh Phú Thọ với mục tiêu đào tạo lao động có tay nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng phục vụ nhu cầu phát triển KT - XH của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

Ngành nghề đào tạo bao gồm: nhóm ngành kỹ thuật công nghệ; y tế - chăm sóc sức khỏe; dịch vụ du lịch, văn hóa; thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp; giao thông vận tải. Trường có quy mô đào tạo 5.000 học sinh, sinh viên; khoảng 500 cán bộ, nhân viên, tổng mức đầu tư từ 250 – 300 tỷ đồng. Tập đoàn cam kết đầu tư nghiêm túc, đồng bộ, dài hạn cho Dự án Trường Cao đẳng nghề ICO Phú Thọ, thời điểm hoạt động năm 2026.

Lãnh đạo Tập đoàn ICOGOUP thông tin về kế hoạch xây dựng Trường Cao đẳng nghề ICO Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn ICOGROUP đề xuất tỉnh giới thiệu địa điểm phù hợp, đủ điều kiện để đầu tư xây dựng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư thuận lợi; xem xét chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo; tạo điều kiện kết nối ICOGROUP với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phối hợp đào tạo – thực tập – tuyển dụng.

Đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận chương trình làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ủng hộ kế hoạch xây dựng Trường Cao đẳng ICO tại tỉnh Phú Thọ, đồng thời nhấn mạnh: Bên cạnh nhu cầu của doanh nghiệp, định hướng xây dựng trường phải đảm bảo quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất đạt chuẩn và có sự đầu tư bài bản; Sở Giáo dục và Đào tạo có vai trò đầu mối phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hỗ trợ đề xuất của Tập đoàn.

Bùi Minh