Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu làm việc với xã Đạo Trù

Sáng 11/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình kinh tế - xã hội xã Đạo Trù.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm nơi làm việc của cán bộ xã Đạo Trù.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù.

Xã Đạo Trù được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Yên Dương, Đạo Trù. Xã có diện tích tự nhiên hơn 8.300ha, dân số hơn 24.700 người. Sau sáp nhập, bộ máy chính quyền nhanh chóng kiện toàn, đi vào hoạt động nền nếp, không bị gián đoạn. Từ ngày 1/7 - 10/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận, giải quyết và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hơn 2.065 hồ sơ; đã giải quyết và trả kết quả 1.996 hồ sơ, đạt 96,7%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm Trường Mầm non Yên Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khảo sát khu đất dự kiến quy hoạch Cụm công nghiệp xã Đạo Trù.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra cơ cấu nông - lâm - nghiệp chiếm 50%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 20%, thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 30%. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 9/9 đạt gần 73 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của xã hiện còn thiếu; các tuyến đường giao thông, ngầm tràn trên địa bàn xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là mùa mưa bão; kênh mương nội đồng chưa được cứng hóa còn nhiều. Đặc biệt, công tác quản lý đất đai còn nhiều tồn đọng, do khi thành lập Vườn quốc gia Tam Đảo năm 1996 chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đồng tình với đề xuất, kiến nghị của xã Đạo Trù. Về tổ chức bộ máy, xã chủ động đề xuất bổ sung một số vị trí còn thiếu. Về công tác quy hoạch, xã cần sớm lựa chọn địa điểm xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công, đưa vào giai đoạn đầu tư 2026-2030; rà soát để phát triển khu, cụm công nghiệp, tạo việc làm cho người dân địa phương; khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, nông nghiệp sạch, nông sản hàng hóa; đầu tư kết nối giao thông thuận lợi.

Đối với các dự án, xã Đạo Trù và các ngành chức năng cần làm rõ những vấn đề nợ xây dựng cơ bản để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã cần quan tâm tập huấn chuyên môn cho cán bộ, đảm bảo việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự là chính quyền kiến tạo phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao các sở, ngành căn cứ kiến nghị, đề xuất tham mưu UBND tỉnh có phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho xã trong thời gian tới.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn công tác đã kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; các cơ sở giáo dục, khu đất dự kiến quy hoạch Cụm công nghiệp xã Đạo Trù tại thôn Tân Phú.

Trần Tỉnh