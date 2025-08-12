Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ngày 12/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ...

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được tổ chức vào ngày 15/8/2025 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh đã báo cáo quá trình thực hiện phóng sự được trình chiếu tại lễ kỷ niệm. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, đưa ra các ý kiến cần chỉnh sửa, bổ sung vào phóng sự: Điều chỉnh thời lượng phát sóng đảm bảo ngắn gọn, súc tích; cân đối hài hòa thời lượng để đảm bảo truyền tải đầy đủ nội dung 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, âm thanh, hình ảnh và phỏng vấn trong phóng sự để diễn tả khái quát quá trình, làm nổi bật truyền thống vẻ vang, bản lĩnh kiên cường, gắn bó với Nhân dân và tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ của lực lượng Công an qua 80 năm.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh, cơ quan trực tiếp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, Công an tỉnh đã kỳ công, kỹ lượng trong việc chuẩn bị nội dung, tổng hợp tư liệu, hình ảnh để xây dựng phóng sự đảm bảo nội dung, tính bao quát, toàn diện, khắc họa rõ nét chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quần chúng Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh cho ý kiến vào phóng sự sẽ được phát tại lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự kiện trọng đại của tỉnh Phú Thọ. Phóng sự phát tại lễ kỷ niệm là nội dung quan trọng, góp phần làm nên thành công của lễ kỷ niệm. Để phóng sự phát tại lễ kỷ niệm đảm bảo nội dung, hình ảnh, khẳng định phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân của lực lượng Công an Nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh thời lượng phát sóng phù hợp. Đặc biệt, bổ sung thước phim, hình ảnh Bác Hồ với tỉnh Phú Thọ; hình ảnh đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về làm việc tại tỉnh cũng như với lực lượng công an tỉnh nói riêng... Làm rõ nét truyền thống vẻ vang cũng như quá trình xây dựng lực lượng công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thông qua việc thêm các hình ảnh ấn tượng, nổi bật về các chiến công, thành tích; hoạt động chuyên môn, xã hội; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của toàn lực lượng...

Các đại biểu dự cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ để hoàn thiện phóng sự trình chiếu tại lễ kỷ niệm đảm bảo tiến độ, nội dung trang trọng và ý nghĩa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với bài diễn văn khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh và bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại lễ kỷ niệm và các nội dung quan trọng khác liên quan đến lễ kỷ niệm.

Lệ Oanh