Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão, tiêu úng tại các khu vực ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Lê Tính (xã Lâm Thao)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ đêm ngày 24/8 đến sáng ngày 27/8, nhiều địa phương trong tỉnh đã có mưa lớn kéo dài, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố, khu đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp. Khắc phục tình trạng ngập lụt, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các Công ty khai thác công trình thủy lợi vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu thoát nước, giảm thiểu ngập úng tại các khu vực, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại Trạm bơm tiêu Lê Tính (xã Lâm Thao) và Trạm bơm tiêu Tân Xuôi (phường Việt Trì), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án tiêu úng tại những khu vực trọng điểm, nhất là vùng sản xuất hoa màu, không để thiệt hại lan rộng; tăng cường giám sát, kịp thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực nguy cơ cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Tân Xuôi (phường Việt Trì)

Đối với khu vực đô thị, đồng chí yêu cầu các ngành chức năng phối hợp khơi thông cống rãnh, mở rộng dòng chảy; đồng thời bố trí nhân lực vận hành trạm bơm liên tục 24/24 giờ, giám sát cao trình nước theo từng giờ, xử lý ngay các điểm ứ đọng mới phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, chủ động các kịch bản ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp theo, không để nước ngập kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hoàng Giang