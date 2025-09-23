Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nghe báo cáo Đề án phát triển văn hóa, con người Phú Thọ

Sáng 23/9, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 40-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề cương Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025 -2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Kết luận số 40-KL/TU ngày 14/8/2025 của Thường trực Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất, kiến nghị của ngành trong thời gian tới. Theo đó, dự thảo Kế hoạch để ra các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào lĩnh vực: Văn hóa, con người; du lịch; thể dục, thể thao; hoạt động báo chí, truyền thông; xây dựng và triển khai Hệ sinh thái Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Truyền thông số thông minh tỉnh Phú Thọ; đề xuất tích hợp đầy đủ các yếu tố về phát triển văn hóa, du lịch trong xây dựng và tổ chức triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì hội nghị

Về đề cương Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 -2035, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã xây dựng đề cương dự thảo Đề án gồm 6 phần, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu của tỉnh là: Xây dựng, phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ xứng tầm là trung tâm văn hóa về cội nguồn của cả nước theo hướng đồng bộ, bền vững cả về cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, hội tụ các điều kiện tốt nhất thực hành di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và các di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu văn hóa tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân, củng cố tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam. Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, coi văn hóa vừa là nền tảng, động lực, vừa là mục tiêu của phát triển, không đánh đổi tăng trưởng kinh tế với môi trường văn hóa, xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững. Phát triển văn hóa gắn liền với xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người Phú Thọ giàu lòng nhân ái, đoàn kết, trách nhiệm, cần cù sáng tạo, ý chí kiên cường, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Dự thảo Đề án đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp thực hiện giai đoạn 2025 - 2035.

Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong thời gian rất ngắn tập trung xây dựng được dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 40-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy và dự thảo Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi nỗ lực quyết tâm cao của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị để hoàn thiện Kế hoạch số 40-KL/TU; điều chỉnh các mốc thời gian, các nội dung, chỉ tiêu đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, phường và người dân trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu đóng góp ý kiến vào Đề cương dự thảo Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 -2035, tầm nhìn đến năm 2045

Đối với dự thảo Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bám sát vào dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới” để xây dựng Đề án của tỉnh phù hợp với thực tiễn, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Mục tiêu là đến năm 2030, cơ bản tháo gỡ những điểm nghẽn do chính sách pháp luật kìm hãm sự phát triển của văn hóa; 100% chính quyền địa phương 2 cấp có thiết chế văn hóa đáp ứng được yêu cầu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của người dân ở cơ sở...

Đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án; từ đó báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và trình thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Thương