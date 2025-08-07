Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra chung cư Hòa Phong và khu chợ Trung tâm Việt Trì (cũ)

Ngày 7/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan chuyên môn về công tác quản lý, sử dụng khu chung cư Hòa Phong và vị trí khu chợ Trung tâm Việt Trì (cũ) tại phường Việt Trì. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa tại khu chung cư Hòa Phong.

Khu chung cư Hòa Phong nằm tại khu 15, phường Việt Trì; diện tích đất sử dụng 1,45ha, hiện do Công ty CP Đầu tư phát triển và quản lý nhà ở xã hội Phú Thọ quản lý. Khu chung cư gồm 6 khối nhà 5 tầng, kết cấu chịu lực là tường gạch, sàn các tầng và sàn mái bằng panel bê tông cốt thép. Các công trình này được khởi công xây dựng năm 1971 và hoàn thành vào năm 1976.

Do xây dựng đã lâu, các khối nhà xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm cho các hộ đang sinh sống tại đây. Vì vậy, ngày 17/11/2011, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 627/GĐ-GĐ3 về việc tháo dỡ các khối nhà từ T1 đến T6, khu chung cư Hòa Phong. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, việc tháo dỡ đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra khu vực chợ Trung tâm Việt Trì (cũ).

Đối với vị trí khu vực chợ Trung tâm Việt Trì (cũ) diện tích khoảng 1,98ha hiện chưa phù hợp với các đồ án quy hoạch, cần điều chỉnh quy hoạch cục bộ để phù hợp với thực tế sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch để đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với quy định đã được Tỉnh ủy Phú Thọ chấp thuận Chủ trương điều chỉnh tại Thông báo số 470-KL/TU ngày 17/7/2024 và UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 3073/UBND-CNXD ngày 30/7/2024 và số 4769/UBND-CNXD ngày 06/11/2024. Trong đó, giao Sở Xây dựng nghiên cứu việc điều chỉnh quy hoạch đáp ứng yêu cầu tổ chức không gian chức năng dịch vụ - công cộng, không gian văn hóa, cây xanh... tạo cảnh quan môi trường, phục vụ Nhân dân trong tương lai dài hạn. Sở Xây dựng đang rà soát một số vị trí cần điều chỉnh, đảm bảo quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực tế sử dụng các công trình.

Lãnh đạo sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về quyền sử dụng đất tại các khu vực kiểm tra.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng đề án xử lý, đầu tư, quản lý khu chung cư Hoà Phong. Trong đó, phân tích rõ thực trạng và đề xuất phương án xử lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước tình hình xuống cấp nghiêm trọng của chung cư, trước mắt phải tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, sập đổ của toà nhà, đặc biệt trong mùa mưa bão để người dân nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng và tài sản của mình.

Phan Cường