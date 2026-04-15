Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Công ty cổ phần MK Vision

Sáng 15/4, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Công ty Cổ phần MK Vision (Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc).

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Công ty Cổ phần MK Vision được thành lập từ tháng 7/2020 chuyên thiết kế, sản xuất và lắp ráp các sản phẩm camera, đầu đọc thẻ, khóa bảo mật, thiết bị nhận dạng vô tuyến, thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất, thiết bị vô tuyến cự ly ngắn; đặc biệt là sản xuất dòng sản phẩm camera AI – sản phẩm công nghệ chiến lược của quốc gia.

Hiện, Công ty có 2 dây chuyền sản xuất SMT, 3 dây chuyền lắp ráp, đóng gói, với sản lượng bình quân 1,2 triệu sản phẩm/năm. Công ty đang là đối tác ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) duy nhất tại Đông Nam Á với Ambarella – tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác thăm dây chuyền sản xuất card case và dây chuyền sản xuất camera AI.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Cổ phần MK Vision kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống AI Camera, bao gồm các tiêu chuẩn về kết nối, bảo mật phần cứng và mã hóa dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong các hệ thống giám sát quy mô lớn; thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp để đẩy mạnh nghiên cứu và làm chủ các công nghệ lõi như chip xử lý, cảm biến hình ảnh và ống kính quang học; qua đó từng bước hình thành chuỗi cung ứng công nghệ trong nước.

Bên cạnh đó, MK Vision cũng kiến nghị tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ và đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghệ chiến lược do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ trong các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học và công nghệ chuyển mình mạnh mẽ, việc tỉnh Phú Thọ có những nhà máy sản xuất camera AI như Công ty Cổ phần MK Vision là tiền đề, động lực quan trọng cho tỉnh thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao và trở thành một trong những địa phương đi đầu trong nghiên cứu, sản xuất camera AI tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghệ cao, công nghiệp chiến lược và đón đầu các nhà đầu tư có năng lực sản xuất như MK Vision, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và hạ tầng các khu công nghiệp hiện đại; triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách ưu đãi của Trung ương, tỉnh dành riêng cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, tỉnh xác định đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, sẵn sàng là “thị trường tiên phong” để các sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp, nhất là camera AI và các nền tảng xác thực bảo mật được ứng dụng thử nghiệm và triển khai rộng rãi trong quản lý nhà nước, xây dựng đô thị thông minh và bảo đảm an ninh trật tự. Trước mắt, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục, trình tự để Công ty Cổ phần MK Vision sớm hoàn thiện hồ sơ đăng ký công nhận là “Doanh nghiệp công nghệ cao”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cũng mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ sớm tham mưu, trình Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển toàn diện khoa học và công nghệ phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MK Vision Nguyễn Trung Kiên báo cáo tình hình phát triển của công ty.

Biểu dương, đánh giá cao năng lực tự chủ công nghệ của Công ty Cổ phần MK Vision, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ là xu thế mà là yêu cầu tất yếu để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Việc MK Vision phát triển toàn diện chuỗi giá trị sản phẩm từ cơ khí, điện tử, hệ điều hành, quang học, trí tuệ nhân tạo và nền tảng quản lý hình ảnh là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là khát vọng vươn lên làm chủ công nghệ lõi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” của Chính phủ.

Để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, hình thành các chính sách đột phá, đặc thù mang tính chiến lược để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp đầu tàu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ các tiêu chí đánh giá các doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghệ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo đánh giá hiệu quả của cơ chế phối hợp. Tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển các gian hàng sản phẩm quốc gia tại các triển lãm lớn, uy tín quốc tế; xây dựng chuẩn kết nối, bảo mật phần cứng và mã hóa dữ liệu cấp quốc gia. Tỉnh Phú Thọ cần nghiên cứu, có chính sách riêng để thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, để khoa học, công nghệ trở thành trụ cột quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia.

Thúy Hường