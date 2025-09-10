Phòng, chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ môi trường ở mức cao nên nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng mạnh. Điều này dẫn đến nguy cơ quá tải, sự cố, tiềm ẩn cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm. Để phòng ngừa cháy, nổ, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 71 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 283 tỷ đồng và 50,5 ha rừng thực bì. Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố về điện, sự bất cẩn, chủ quan của người dân.

Trong đó, đáng chú ý, ngày 23/7, tại Nhà máy chè Thanh Niên, khu Đồng Tâm, xã Minh Đài xảy ra cháy nhà xưởng thuộc khu vực tập kết phế liệu chè. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Minh Đài phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, quần chúng Nhân dân triển khai phương án chữa cháy, kịp thời khống chế đám cháy, không để cháy lan, không gây thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân sơ bộ nhận định do thiết bị điện chập gây cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chữa cháy tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Tuyền).

Ngày 1/8, tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Tuyền) xảy ra một vụ cháy trong quá trình thi công, sửa chữa kết cấu nhà xưởng cũ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội PCCC chuyên ngành Khu công nghiệp Bá Thiện II phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh triển khai công tác cứu hoả. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và hoàn toàn dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bất cẩn trong quá trình công nhân sử dụng bình oxy để khò, cắt các kết cấu nhà xưởng, tia lửa đã bén vào các tấm xốp phát sinh cháy.

Để kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả sự cố cháy, nổ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã xuất 256 lượt phương tiện và 1.666 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy 60/71 vụ, cứu được 2 người dân. Lực lượng tại chỗ và Nhân dân dập tắt 11/71 vụ cháy.

Bên cạnh đó, để huy động người dân tham gia PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH; tích cực xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”. Đến nay, toàn tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả 2.154 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 1.205 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”; vận động 87% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay.

Hiện nay, miền Bắc đang trong thời điểm nắng nóng, có những đợt nắng nóng cục bộ, lượng tiêu thụ điện lớn, nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thống kê sơ bộ, chỉ trong 5 ngày đầu tháng 8/2025 (từ ngày 1/8 đến 5/8), trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy cột điện. Nguyên nhân chính được xác định do quá tải điện; dây dẫn cũ, hỏng; mối nối lỏng lẻo gây sinh nhiệt, dẫn đến cháy.

Để nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, phòng, chống cháy, nổ trong mùa nắng nóng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh khuyến cáo mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp cần thiết kế, lắp đặt hệ thống điện đúng tiêu chuẩn; sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng; lắp aptomat, cầu chì phù hợp công suất sử dụng; tách riêng nguồn điện cho chiếu sáng, sản xuất, chữa cháy và thoát nạn; không để thiết bị sinh nhiệt trong khu vực có chất dễ cháy. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý, không sạc xe điện, pin, điện thoại, máy tính khi không có người trông coi hoặc sạc qua đêm; ngắt thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ, ra khỏi nhà, sau giờ làm việc.

Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại đường dây nóng 114 hoặc gọi tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn.

Huy Thắng