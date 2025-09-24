Phú Thọ khẩn trương triển khai ứng phó siêu bão số 9 Ragasa

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 23/9, bão Ragasa ở vị trí khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 680 km về phía đông, sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Dự báo sáng 25/9, bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14-15 và đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Bộ trong ngày 25/9, gây mưa lớn 150-250 mm, có nơi trên 400 mm, kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Khu vực làng chài, phường Hoà Bình luôn trong tư thế sẵn sàng di chuyển khi ảnh hưởng mưa bão lớn. Ảnh Cẩm Lệ

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đặt an toàn tính mạng Nhân dân lên hàng đầu; chủ động theo dõi, cập nhật, triển khai các biện pháp phòng chống bão với tinh thần cao nhất. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Bảo vệ người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, học sinh và nhóm yếu thế; bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện thủy; gia cố nhà cửa, công trình, trường học, cơ sở y tế, hồ đập, đê điều và hạ tầng giao thông; sẵn sàng phương án sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành: Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán và cứu hộ; Công an tỉnh phối hợp ứng phó mưa lũ; Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, vận hành các trạm bơm tiêu úng; Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Ban Quản lý các KCN cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo vệ người và tài sản. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ có trách nhiệm tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời đến Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố cột điện, biển quảng cáo; chủ động tiêu thoát nước ở đô thị, lắp đặt biển cảnh báo ngập sâu và phân luồng giao thông. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra bị động, bất ngờ, phải thực hiện quyết liệt và kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do siêu bão số 9 gây ra.

P.V