Phú Thọ: Quyết liệt xử lý các điểm đen, mất an toàn giao thông trên quốc lộ 6

Là tuyến đường huyết mạch kết nối vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và là trục giao thương chiến lược của nhiều tỉnh thành, Quốc lộ 6 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng đang tồn tại nhiều “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT), gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Quốc lộ 6 từ lâu đã nổi tiếng với địa hình hiểm trở, nhiều đoạn đèo dốc quanh co, che khuất tầm nhìn. Đặc biệt, vào mùa mưa hoặc khi sương mù dày đặc, mặt đường trở nên trơn trượt, trở thành thách thức lớn đối với người điều khiển phương tiện. Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, để lại nỗi đau và ám ảnh khôn nguôi.

Theo báo cáo kỹ thuật từ các cơ quan chuyên môn, đoạn tuyến từ Km145+000 đến Km148+000, đi qua xã Đồng Tân và Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, là một trong những khu vực nguy hiểm bậc nhất. Với độ dốc dọc trung bình từ 6% đến 8%, kết hợp với các khúc cua tay áo, cung đường này đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện thời tiết xấu. Sương mù và mưa lớn không chỉ làm giảm tầm nhìn mà còn khiến mặt đường trơn trượt, dễ làm các phương tiện, nhất là xe tải nặng và xe khách cỡ lớn, mất kiểm soát, dẫn đến tai nạn. Tình hình TNGT tại đây diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Đoạn đường khu vực Cầu Trọng (Km109+900 – Km110+300, xã Mường Bi) cũng được xác định là một “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Dù là đoạn đường khá bằng phẳng, êm thuận, nhưng chính điều đó lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Các phương tiện thường di chuyển qua đây với tốc độ lớn, khi gặp tình huống bất ngờ thường không kịp xử lý, dẫn đến những vụ va chạm trực diện với xe ngược chiều, gây ra hậu quả thương tâm. Hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên tiếp vào cuối năm 2024 cho thấy mức độ nguy hiểm của đoạn đường này.

Trước tình hình cấp bách, thời gian qua, ngành Công an đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng và gửi kiến nghị cụ thể đến Cục Đường bộ Việt Nam, đề xuất xử lý dứt điểm các điểm đen tại Km145+200 - Km145+500 và điểm bất hợp lý tại Km147 - Km148. Đồng thời, các giải pháp trước mắt cũng được kiến nghị, bao gồm việc cắm biển hạn chế tốc độ 50km/h, mở rộng nền và mặt đường, tăng cường hệ thống cảnh báo, biển báo phản quang và biển chỉ dẫn.

Cơ quan chức năng cắm biển hạn chế tốc độ 60km/h, đoạn khu vực cầu Trọng, xã Mường Bi

Mới đây, ngày 23/7/2025, đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của Khu Quản lý đường bộ I, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng, và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường toàn diện. Kết quả kiểm tra thực địa đã xác nhận những nguy cơ tiềm ẩn. Tại đoạn Km145 – Km148, các biện pháp xử lý ban đầu đã được triển khai như mở rộng nền, mặt đường tại các vị trí cong cua, bổ sung hệ thống an toàn giao thông và cắm biển hạn chế tốc độ 50km/h. Tại khu vực Cầu Trọng, các giải pháp tức thời như cắm biển cấm vượt, hạn chế tốc độ 60km/h, và sơn vạch giảm tốc đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đáng mừng là từ khi các biện pháp này được áp dụng, khu vực này chưa ghi nhận thêm bất kỳ vụ tai nạn nào.

Dù các giải pháp tình thế đã mang lại kết quả tích cực, các cơ quan chức năng xác định rằng cần phải có những chiến lược đầu tư dài hạn và căn cơ hơn. Qua buổi kiểm tra, đoàn liên ngành đã thống nhất kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục đầu tư nâng cấp toàn diện tuyến đường. Như đề xuất thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa (BTN) rộng hơn, mở rộng triệt để các đoạn cua nguy hiểm, và bổ sung các yếu tố kỹ thuật hiện đại nhằm tăng độ nhám cho mặt đường, cải thiện độ bám và đảm bảo an toàn.

Phía Khu Quản lý đường bộ I cũng cho biết sẽ tiếp tục đề xuất đầu tư xây dựng một đường cứu nạn tại Km146+300 trong kế hoạch năm 2026, nhằm cung cấp giải pháp thoát hiểm an toàn cho các phương tiện khi không may mất phanh trên đoạn đèo dốc. Song song với các giải pháp về hạ tầng, đoàn kiểm tra cũng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo các phương tiện tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ và luật giao thông. Kết quả từ đợt kiểm tra này sẽ là cơ sở để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, từ đó tìm kiếm giải pháp xử lý dứt điểm, bền vững, không chỉ xóa bỏ nỗi lo tai nạn mà còn góp phần đảm bảo cho “mạch máu” kinh tế vùng Tây Bắc luôn được lưu thông an toàn và hiệu quả.

Lê Chung